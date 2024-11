Călin Georgescu e candidatul independent care a surprins în turul I al alegerilor prezidențiale. Inginer român, doctor în pedologie, expert în dezvoltare durabilă, absolvent al unui program postuniversitar la Colegiul Național de Apărare „Carol I”, el a fost propus de mai multe ori pentru funcția de prim-ministru al Guvernului României, iar în octombrie 2024 s-a înscris, ca independent, în cursa pentru alegerile prezidențiale.

„Este evident că tot ce am spus că nu facem politică, ci facem istorie, s-a împlinit. Este important să așteptăm rezultatele finale”, a transmis Călin Georgescu, care merge în turul doi al alegerilor prezidențiale. Până atunci, pe contul de Instagram al soției sale, Cristela Georgescu, au apărut nenumărate mesaje de la fani.

Totodată, urmăritorii ei cresc de la oră la oră pe rețeaua de socializare. De la 20.000 de fani ea a ajuns la peste 21.400 de urmăritori. „România s-a trezit! Manipularea TV continuă disperată aruncând cu mizerii și scenarii false!”, a scris cineva pe contul ei de Instagram. „Felicitari sincere, familia Georgescu!”, „Felicitări!! Va așteptăm la președinție!”.

„Astăzi românii s-au trezit”, a mai scris un alt susținător al lui Călin Georgescu. Până acum, Cristela Georgescu nu a făcut nicio declarație despre victoria soțului ei în primul tur al alegerilor prezidențiale.

Cine e și cu ce se ocupă Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu

Cristela Georgescu este specializată în „sănătate naturală, nutriție integrativă, detoxifiere și regenerare celulară, iridologie clinică, terapii de echilibrare energetică”. A scris cărțile „Diversificarea, pur și simplu”, „Simplu. Versuri hrănitoare” și este co-autor al cărții „Nu hrăni cancerul”.

„Are studii postuniversitare și certificări profesionale de la Institute for Integrative Nutrition și Departamentul de Stat pentru Educație din New York (Certified Integrative Nutrition Coach), prestigioasa Universitate Cornell – Catedra de Nutriție Vegetariană și Centrul pentru Studii în Nutriție «Dr. T. Colin Campbell» (Certificate in Plant Based Nutrition), American Association for Drugless Practitioners (Certified Holistic Health Practitioner), Școala Internațională de Detoxificare Regenerativă coordonată de Dr. Robert Morse (Certified Regenerative Detoxification Specialist)”, se arată în descrierea disponibilă pe site-ul său.

De asemenea, are studii universitare și în economie și finanțe. În plus, a activat mai bine de 15 ani în banking, management executiv, public speaking și voluntariat în educație. Cristela Georgescu a trăit în Austria, iar în urmă cu trei ani, în 2021, s-a întors cu familia în țară.

