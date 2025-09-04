Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu, după ce s-a întors în România. Gestul făcut în memoria lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu și-a surprins fanii după ce a dezvăluit, printr-o postare pe Instagram, că a revenit în România pentru a lua parte la un eveniment cu totul special. Vedeta de televiziune nu a anunțat în prealabil vizita, însă a explicat ulterior motivul emoționant care a readus-o în țară.

Mihaela a fost prezentă la un show aviatic organizat în memoria lui Felix Baumgartner, celebrul sportiv austriac recunoscut pentru salturile sale spectaculoase și recordurile mondiale doborâte. Cei doi au avut o relație de mai mulți ani, iar vedeta a mărturisit că legătura cu Felix i-a schimbat profund viața.

Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu, după vizita în România

În mesajul său, Mihaela Rădulescu a subliniat că și-ar fi dorit ca Felix Baumgartner să aibă ocazia să zboare și în România. Tocmai de aceea, invitația organizatorilor de a fi prezentă la spectacolul aviatic și la momentul de omagiu i-a adus o emoție aparte.

Ea a povestit că a retrăit amintiri copleșitoare atunci când a văzut elicopterul lui Felix și pe colegul său, Mirko, purtând însemnele acestuia.

„Am fost alături de el și pentru el încă din Ziua 1, când învăța cum să răstoarne elicopterul, în Arizona. După aceea, am fost împreună aproape la toate show-urile aviatice din lume în care Felix trebuia să performeze. Dar cel pe care îl așteptam cel mai mult dintre toate era cel din România – ar fi fost primul lui show aviatic în țara mea și mândria mea cea mai mare în fața familiei, prietenilor, fanilor și a presei. L-am planificat atât de bine și în atât de multe detalii, dar…

Acum, imaginați-vă bucuria mea când Mirko și întreaga echipă fantastică de la @theflyingbulls m-au invitat să merg cu ei și să îl onorez pe Felix acolo. E greu de explicat montanița emoțională pe care a trebuit să o trăiesc din nou, văzând elicopterul lui Felix, pe Mirko purtând insigna lui și realizând o performanță absolut perfectă sus, cu elicopterul, iar colegii săi extraordinari arătându-mi dragoste, respect și o prietenie adevărată.

La toate acestea se adaugă zâmbetele și îmbrățișările a atât de multor oameni, prieteni sau doar necunoscuți, toți gândindu-se la Felix și la mine, „wing-girl”-ul lui. Dacă există un loc fericit după o asemenea tragedie în viața cuiva, acel loc este despre oamenii care se implică cu adevărat, profund și respectuos.

Felix ar fi fost atât de mândru de toți prietenii săi de la The Flying Bulls pentru modul în care îl amintesc și îl onorează și pentru felul în care au grijă de femeia pe care a iubit-o atât de mult. Zborul cu elicopterul a fost cel mai mare vis al lui Felix, iubirea și pasiunea lui totală, iar Flying Bulls a fost lumea lui preferată. Nu există suficiente cuvinte de recunoștință pentru a le spune „Mulțumesc” fiecăruia – piloților, mecanicilor, echipei, tuturor de la Flying Bulls.

Nici nu e nevoie să spun că a fost întotdeauna locul meu preferat… cu Felix.”

Publicul a primit-o cu căldură, iar Mihaela Rădulescu a spus că îmbrățișările primite de la prieteni, fani și chiar necunoscuți au reprezentat o dovadă a respectului și emoției colective față de memoria sportivului.

