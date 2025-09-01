Fără să anunțe presa sau fără să facă vreun anunț oficial pe rețelele de socializare, Mihaela Rădulescu a venit în România. Pare ca aceasta să fie prima ei revenire în țară de când Felix Baumgartner, partenerul ei, a murit pe 17 iulie într-un accident de parapantă.

Mihaela Rădulescu, vizită în România

Vizita ei a avut loc tot în onoarea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu a participat la BIAS 2025, Bucharest International Air Show, un show dedicat aviației la care Felix Baumgartner trebuia să participe. Sportivul urma să zboare cu un aparat de zbor la show alături de echipa The Flying Bulls. Aceeași echipă a primit-o pe Mihaela Rădulescu, ea a fost într-un avion care a zburat deasupra României.

Pe Instagram, ea a postat un clip video cu avionul în care a fost, alături de echipa din care trebuia să facă parte și Felix Baumgartner. „Sunt aici”, a anunțat ea.

Totodată, Spynews a scris că Mihaela Rădulescu a mers la show-ul aerian și a făcut poze cu pilotul George Rotaru. El este omul care a pus bazele BIAS și cel care îl organizează an de an evenimentul. Îmbrăcată într-un tricou alb, cu blugi, Mihaela Rădulescu apare alături de pilot. Vezi AICI imaginea.

Rămâne de văzut dacă Mihaela Rădulescu va mai petrece câteva zile în România, dacă va oferi interviuri.

Ce s-a descoperit în ancheta privind moartea lui Felix Baumgartner

Procurorii italieni au făcut publice, primele rezultate ale anchetei privind tragicul accident de parapantă în urma căruia și-a pierdut viața Felix Baumgartner. Expertiza tehnică realizată asupra aparatului de zbor pilotat de celebrul sportiv austriac a arătat că motorul și elicea parapantei funcționau normal.

„Nu au existat defecțiuni la motor”, au transmis reprezentanții Parchetului italian, potrivit mediafax.ro. Specialistul tehnic Marco Rech, desemnat să investigheze circumstanțele tragediei, a efectuat prima inspecție amănunțită a parapantei și a exclus ipoteza unui blocaj tehnic brusc.

Felix Baumgartner ar fi reușit să deschidă parașuta înainte de impact

Accidentul s-a produs pe 17 iulie, în zona Porto SantElpidio, iar sportivul, în vârstă de 56 de ani, a decedat după ce a căzut în piscina unui hotel.

Potrivit anchetatorilor, Felix Baumgartner ar fi reușit să deschidă parașuta înainte de impact, ceea ce indică faptul că ar fi rămas conștient până în ultimele momente de viață. Această concluzie confirmă rezultatele autopsiei, care au exclus varianta unui infarct sau a unui atac cerebral în zbor.

Cercetările, încadrate la omor din culpă împotriva unor persoane necunoscute, ar urma să se finalizeze în aproximativ 60 de zile. Imaginile surprinse de camera video purtată de sportiv ar putea fi decisive pentru stabilirea exactă a cauzelor accidentului.