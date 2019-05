Clipul de 22 de secunde publicat pe contul de Twitter al lui Mick Jagger are aproape 8 milioane de vizualizări în aproape 24 de ore, relatează Reuters.

Mick Jagger, solistul trupei britanice The Rolling Stones, pare a fi în formă maximă. În urmă cu o săptămână, artistul de 75 de ani a primit avizul medicilor pentru a-și relua activitățile zilnice, inclusiv concertele.

„Mick este încântat că este din nou sănătos (…) Medicii sunt mulţumiţi de progresele sale şi fericiţi să îi spună că se poate întoarce la activităţile sale obişnuite”, a precizat o sursă pentru publicația britanică The Sun.

Potrivit Mediafax, la începutul lunii aprilie, Mick Jagger a fost supus unei intervenții pe cord pentru înlocuirea valvei aortice. Operația a avut loc la Spitalul Presbiterian din New York şi a fost necesară pentru că tulburarea de care suferea Jagger ar fi putut duce la insuficienţă cardiacă şi chiar la deces în urma unui infarct.

Chris, fratele mai mic al lui Mick Jagger, a precizat, după intervenția chirurgicală, că tulburarea cardiacă i-a fost diagnosticată lui Jagger după un control de rutină. Totodată, fratele artistului a spus că şi tatăl lui Mick a murit din cauza aceleiaşi probleme.

Pe 30 martie, trupa The Rolling Stones a anunţat că va amâna toate concertele incluse într-un turneu nord-american, programat în perioada 20 aprilie – 29 iunie, pentru a-i permite lui Jagger să urmeze un tratament medical.

Turneul va fi reluat din luna iulie, potrivit revistei Billboard.

În tinerețe, Mick Jagger a trecut printr-o perioadă zbuciumată, cu multe aventuri sexuale şi consum de droguri. În prezent, artistul are, însă, un stil de viaţă sănătos.

Mick Jagger este solistul trupei The Rolling Stones, în care mai cântă Keith Richards, Charlie Watts şi Ronnie Wood. Trupa, înfiinţată la Londra, în 1962, a vândut peste 200 de milioane de albume în întreaga lume şi a susţinut mii de concerte cu casa închisă. Formaţia a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 1989.

