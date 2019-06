Mick Jagger a alergat și a sărit pe scena amenajată în interiorul stadionului din Chicago, cu toate că în aprilie a suferit o operație pe cord.

Rolling Stones a deschis spectacolul cu piesa „Street Fighting Man”, care a fost urmată de cântecul „Let’s Spend the Night Together”, conform Agerpres.

„E minunat să mă aflu din nou pe Soldier Field – pentru a opta oară”, a declarat Mick Jagger, înainte de a interpreta al treilea cântec din program, „Tumbling Dice”.

Potrivit sursei citate, toţi cei patru membri ai trupei The Rolling Stones au depăşit pragul vârstei de 70 de ani. Chitaristul Keith Richards are tot 75 de ani, la fel ca Mick Jagger. Basistul Ronnie Wood are 72 de ani, iar toboşarul Charlie Watts este cel mai vârstnic membru al grupului, împlinind 78 de ani pe 2 iunie.

Turneul trupei Rolling Stones, intitulat „No Filter” ar fi trebuit să înceapă pe 20 aprilie cu un spectacol la Miami. Medicii l-au anunțat pe Mick Jagger la sfârșitul lunii martie că avea nevoie de o intervenție la nivelul unei valve cardiace.

În aprilie, rockerul a suportat cu bine o intervenție chirurgicală și s-a recuperat cu bine, așa cum a anunțat un agent de presă al artistului britanic.

Toate concertele anunţate iniţial au fost menţinute în noul calendar al turneului american, în care muzicienii britanici au adăugat şi o nouă destinaţie: New Orleans.

Turneul „No Filter”, în care The Rolling Stones va interpreta multe dintre piesele sale intrate în legendă, va include concerte în Florida, Texas, Arizona, California, Washington, Colorado, Pennsylvania, Massachusetts şi New Jersey.

Biletele deja vândute pentru datele originale au rămas valabile pentru noile show-uri, însă spectatorii care nu vor putea să asiste la aceste concerte vor putea să primească contravaloarea tichetelor completând o solicitare pe site-ul Ticketmaster.

sursă foto: captură video Youtube

Citește și:

EXCLUSIV/ Primele fotografii cu Sorina, după ce a ajuns la familia adoptivă. „Este bine, a promis că vom fi prieteni”