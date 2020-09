Mihaela Rădulescu, adevărul despre relația cu Felix Baumgartner, după ce s-a spus că nu mai formează un cuplu. “Știu că pare ciudat să nu trăiești în aceeași casă”

“Orice relație neconvențională, mai ales între doi oameni publici, e dezbătută în cel mai convențional mod cu putință de presă și de public.

Credeți ce doriți, eu trăiesc numai ce-mi place. Și cred că am dovedit asta de mult”, a declarat Mihaela Rădulescu pentru revista VIVA!

Pentru cei care s-au întrebat dacă Mihaela este gata să facă pasul cel mare, ei bine, vedeta de la Ferma nu se mai gândește la căsătorie.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri VIDEO Cum se va sfârși pandemia COVID: vaccinul este cel mai important pas, dar întoarcerea rapidă la normalitate este exclusă

„(…) Am învățat să-mi prețuiesc mult mai mult viața privată. Și am constatat că am numai de câștigat de-aici, atât eu, cât și familia mea. Nu mai vreau să mă mărit, nu trăiesc ce vor alții, ci doar ce are sens total pentru mine.

Și dacă o relație cu un bărbat de pe altă planetă mă face fericită și trebuie să ne întâlnim în cosmos ca să fim fericiți, o s-o fac, fără selfie.

Știu că pare ciudat să nu trăiești în aceeași casă, oraș, țară cu bărbatul tău, dar la fel de ciudat poate fi să-ți împarți patul sau gândurile cu un om pe care nu-l mai iubești sau care are pe alta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Nu trăim la fel, nu gândim la fel despre iubire și libertate, nu simțim la fel, deci haideți să mai și acceptăm că și cuplurile pot avea diverse forme de fericire și de conviețuire.

Iar dacă nu puteți accepta, eu tot vă doresc fericirea mea, pentru că e reală și întreagă”, a declarat Mihaela Rădulescu pentru revista VIVA!.

Citeşte şi:

VIDEO | Gina Pistol și Smiley vor deveni părinți peste șase luni: ”Noi acum înseamnă 3”. Primul lor copil va fi fetiță

Toți credeau că are o relație fericită cu Dan Bittman, dar Monica Odagiu spulberă zvonurile: „Nu avem bărbați. Pretendenți există, dar nu…”

Clotilde Armand a câștigat Primăria Sectorului 1, la 1.000 de voturi în fața primarului PSD, Dan Tudorache. AEP a finalizat centralizarea voturilor

PARTENERI - GSP.RO De ce teribilii criminali Yakuza sunt jupuiți de piele când mor » Care e testul incredibil de admitere și de ce se taie degetul mic

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ: Gabi Firea, amenințată cu închisoarea! De ce infracțiune este acuzat fostul edil al Capitalei

HOROSCOP Horoscop 30 septembrie 2020. Săgetătorii sunt într-un moment foarte important pentru dezvoltarea lor

Scoala9.ro Mărturia unei profe de mate retrasă după 36 de ani la catedră: „Regret că nu am fost mai curajoasă în a încerca să schimb sistemul”