Celebrul parașutist Felix Baumgartner, cunoscut pentru saltul său spectaculos de la 39.000 de metri dintr-un balon cu aer cald, pare că ar fi „sărit” și peste regulile fidelității în relația cu Mihaela Rădulescu, potrivit cancan.ro. Presa austriacă a dezvăluit recent detalii incendiare despre o presupusă aventură pe care sportivul ar fi avut-o timp de un an cu o femeie de naționalitate elvețiană, fără ca aceasta să fi avut habar despre relația lui serioasă cu fosta prezentatoare TV din România.

Potrivit publicației news.at, zvonurile despre infidelitatea lui Felix Baumgartner au apărut inițial pe Bunte.de, o revistă mondenă germană de renume. O sursă susține că sportivul ar fi fost surprins într-o cameră de hotel din Berlin alături de misterioasa femeie, care lucrează în domeniul financiar. Se pare că cei doi s-ar fi cunoscut la Zürich printr-un prieten comun și ar fi petrecut timp împreună în Arbon, unde Baumgartner deține o casă.

Această relație secretă ar fi fost consolidată de pasiunea comună pentru sporturile extreme, iar femeia ar fi fost convinsă că legătura lor este una autentică. Dezvăluirile recente au surprins pe toată lumea, mai ales că timp de aproape un deceniu, relația dintre Mihaela Rădulescu și Felix nu a fost niciodată în centrul unui astfel de scandal.

Reacția lui Felix Baumgartner, după ce s-a spus că a înșelat-o pe Mihaela Rădulescu

Felix Baumgartner nu a rămas tăcut în fața acuzațiilor. Sportivul a publicat un mesaj pe Facebook, la momentul în care s-a aflat în presa internațională despre presupusa aventură, care ar fi o replică directă la zvonurile apărute: „Sunt sigur că Einstein nu se gândea la toate femeile care s-au declarat iubitele mele atunci când a spus că imaginația este mai importantă decât cunoașterea”. Ulterior, el a postat o declarație clară pentru a-i pune capăt speculațiilor: „Lăsați-mă să v-o prezint pe Mihaela Schwartzenberg, ea este singura iubită din viața mea, iubirea vieții mele și femeia inteligentă și sexy la care am visat mereu – mă iubește cu adevărat așa cum sunt!”.

Ce spunea presupusa amantă a lui Felix Baumgartner

Femeia cu care Felix ar fi avut presupusa aventură nu a rămas indiferentă față de mediatizarea cazului. Ea a contactat redacția news.at și a solicitat dreptul la replică. „Am fost un pic supărată și tristă când am citit asta”, a declarat aceasta, subliniind că lucrurile nu sunt chiar așa cum le prezintă Felix. „I-am trimis un mesaj text să îi spun că trebuie să spună adevărul. Nu am avut niciodată pretenții de iubire față de el și nu am vrut niciodată să fiu într-o relație cu el. Și, mai ales, nu sunt o adolescentă care vrea să ajungă în presă!”

Cât despre noaptea petrecută la hotel cu Felix Baumgartner, doamna A. a declarat: „Ce s-a întâmplat acolo nu vreau să comentez”.

Mesajul lui Felix Baumgartner, după ce s-a aflat în presa din România

Scandalul a stârnit valuri de reacții atât în presa internațională, cât și în România, întrucât Mihaela Rădulescu este o personalitate extrem de cunoscută. Deși zvonurile ar fi putut zdruncina serios relația lor, Felix a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare împreună cu Mihaela, alături de mesajul: „Fata mea”. Mesajul lui vine după ce informația a ajuns și în presa din România. De asemenea, Mihaela Rădulescu a distribuit postarea pe pagina sa de Instagram și a scris entuziasmată: „Eu, eu, eu”.

