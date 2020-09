Mihaela Rădulescu, detalii despre programul zilnic de la Ferma. “Nu sunt pe relaxare. Eu trăiesc la rulotă”

“Nu sunt pe relaxare. Am filmat până la 3. Nu am avut nicio zi liberă de când am venit în țară. Când îi privești pe concurenți te simți cel mai norocos din lume că ai unde dormi, ai ce mânca, ce bea.

Comparativ cu concurenții, trăiesc vis. Dacă nu m-aș compara cu concurenții, sigur că aș putea începe să mă plâng și să fac o listă de lucruri care îmi lipsesc sau nu-mi plac mie.

Eu trăiesc la rulotă, pentru că este o opțiune personală. Am un apartament mare la hotel, în București, pe care mi l-a luat PRO TV-ul, dar este departe.

Ar trebui să fac în fiecare zi o oră dus și o oră întors. Două ore pe drum îmi mănâncă viața. Prefer să le petrec dormind în plus decât să stau două ore într-o mașină.

Nu am mai fost de o săptămână la hotel. La început mă mai duceam, mă duceam cam o dată la două-trei zile. Sunt aici… mă trezesc, fac sport, mănânc și mă duc la filmare.

Termin noaptea filmarea… mă demachiez și mă bag în pat. Nu mai pierd ore în șir pe drumuri”, a spus Mihaela Rădulescu, prezentatoarea emisiunii Ferma, pentru revista VIVA!

Citeşte şi:

Concluzia tulburătoare a medicilor din Bergamo după ce au consultat supraviețuitori ai virusului, la șase luni de la infectare

Miza nevăzută a alegerilor locale 2020. E cel mai mare târg de joburi la stat, ceva mai bune decât alea pe care le aveți!

Ami a moștenit talentul de a cânta la vioară de la bunicul din partea mamei. ”Am fost olimpică”

PARTENERI - GSP.RO În Columbia toată lumea știe cine este soția lui Giovanni Becali. L-au eliberat imediat dintr-o pușcărie din Bogota când au aflat cum o cheamă

PARTENERI - PLAYTECH Soția lui Emi Pian, primele declarații despre uciderea lui. Dezvăluiri BOMBĂ de dinainte să moară liderul Duduienilor

HOROSCOP Horoscop 11 septembrie 2020. Leii au tendința de a respinge tot ce nu le convine, inclusiv la locul de muncă