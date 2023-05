Mihai Albu nu a fost contactat de cei de la Antena 1, așa cum a crezut toată lumea, ci de concurență, de Pro TV. Designerul a primit propunerea de a participa la Sunt celebru, scoate-mă de aici!, însă a refuzat categoric și asta pentru că nu se regăsește într-un astfel de proiect.

„Anul trecut am fost contactat de PRO TV pentru Sunt celebru, scoate-mă de aici. Da, am refuzat, nu era de mine, nu contează. Îți dai seama, cine poate să plece? Dacă ai serviciu, poți să îți iei un concediu, dar eu nu am timp nici pentru concediu. Timp pot avea cei care au contracte determinate, cântăreți, cei care au program flexibil.

Am mai văzut în reality-show-uri că erau unii barmani. Păi barmanul își poate da demisia și se angajează în altă parte. O persoană care depinde serviciu… Nu spun despre oameni fără ocupație, să nu se interpreteze greșit, mă refer la cei care au un serviciu permanent.

Deci eu trebuia să fiu la Sunt celebru… Am văzut că până la urmă s-a dus domnul Cornel Palade. Probabil aveau nevoie și de unul în vârstă, habar nu am, nu știu”, a dezvăluit Mihai Albu pentru Fanatik.

Iulia Albu și iubitul ei, Mike, vor participa împreună la America Express 2024. Mihai Albu a spus că nu știe exact ce se va întâmpla cu fiica lui și a Iuliei, Mikaela.

„Nu s-a stabilit (n.r.: unde va rămâne Mikaela în timp ce Iulia Albu va fi la America Express). Probabil că va sta și la mine, nu, nu m-a contactat. Eu am vorbit cu fetița. Mi-a zis că o să vină și pe la mine, cam așa ceva.

Probabil că va sta la bunici (n.r.: la părinții Iuliei), așa cred. Probabil are un program deja stabilit. Mama ei nu este inconștientă să o lase singură”, a spus Mihai Albu, pentru sursa citată.

