Mihai Bendeac și-a arătat admirația față de reușita în carieră a lui Fuego. Actorul a văzut unul dintre concertele susținute de artist și a fost impresionat să vadă câte flori a primit din partea admiratoarelor. Fostul jurat de la „iUmor” l-a clasat pe Fuego pe același loc cu Ștefan Bănică jr, Loredana, Andra, Delia și chiar Florin Salam.

„M-am nimerit într-o noapte, înainte să mă culc, și am văzut treaba asta. Și am simțit nevoia s-o comentez live. Vreau să vă spun cu mâna pe inimă că mie mi se pare că Fuego e foarte șmecher, jur. Există artiști români – Fuego, Ștefan Bănică jr, Loredana, Andra, Delia, Florin Salam – care pe scenă… stai cuminte că se dă cu praf de liniște. Dar în același timp mă uitam la construcțua din jurul lui Fuego și mi se pare. Mi se pare că marketingul este absolut senzațional, este genial”, le-a transmis Mihai Bendeac fanilor lui, pe Instagram, potrivit Spynews.ro.

Sunt rare momentele în care Mihai Bendeac vorbește despre oamenii din industria muzicală de la noi. De data aceasta, Fuego a reușit să-l impresioneze cu succesul său.

„Îmi vine să plâng la mormânt străin (…) E șmecher omul. E și ceva religios în tot ce înseamnă Fuego. E genial, toată construcția este genială… și toate chestiile astea sunt pe bune, adică chiar vin femei cu buchete de flori. A trecut mult timp, oprisem filmarea, dar el primește în continuare flori. Incredibil! De unde atâtea flori? Incredibil! Deci au fost flori cât a durat melodia și încă nu le-a primit pe toate. (…) Omul este o legendă, nu glumesc. Este absolut genial”, a adăugat actorul, în timp ce viziona concertul.

Recomandări Cine își dă demisia? Politicienii ne-au spus că Schengen e ca și obținut. Bode: ”Ministrul austriac de interne m-a asigurat”. Iohannis: ”Avem suficient timp”. Rareș Bogdan: ”95% şanse să intrăm”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Fuego și-a construit singur cariera de succes

Fuego a plecat de jos și mărturisește că nimeni i-a întins o mână de ajutor în afară de familia lui. Cântărețul s-a descurcat singur după ce a venit la studii în București.

Pentru cariera sa, Fuego a făcut multe sacrificii. Artistul s-a mutat în București în urmă cu aproximativ 20 de ani, iar părinții săi au fost cei care l-au ajutat necondiționat. El își amintește că de multe ori nu a avut bani să își cumpere bilet pentru tramvai.

„Eu când am fost la început de drum, acum 20 și ceva de ani, nu mi-a întins nimeni o mână de ajutor, m-am descurcat singur doar cu ce mi-au dat mama și tata de acasă, mi-au băgat și niște bănuți lunar în buzunar ca să pot să stau la studii în București. De multe ori în tramvai poate nu aveam bilet cumpărat, că nu aveam bani să cumpăr acel bilet să mă duc de la Bucur Obor, unde stăteam în gazdă, până la I.L. Caragiale, unde studiam. Eu nu pot să uit aceste vremuri, pentru că au foste grele.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN AUSTRIA. Expertă de origine română din Viena: „Boicotul e justificat, Nehammer reacționează doar la demonstrații de forță. Românii trebuie să înceteze cu atitudinea umilă!”

De fiecare dată încerc să-i fac pe oameni să uite de problemele pe care le au. Nu cred că există un om care să nu aibă probleme. Mie mi-a zis ceva mama când eram copil: «Ciprian, când ieși pe ușă din apartament trebuie să ai zâmbetul la purtător, dacă tu în ziua respectivă faci un om să zâmbească, atunci te poți simți împlinit». Cu toții avem probleme, rate la bănci și momente dificile. Eu când urc pe scenă, uit de toate necazurile, supărările și lucrurile la care nu vreau să mă gândesc”, spunea recent Fuego la Antena Stars.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „De unde sunteți?”, s-a interesat taximetristul din Qatar. Când a auzit România, n-a mai acceptat să plece! Ce a spus

Playtech.ro ȘOC! Lovitura supremă pe care o dă Laura Codruța Kovesi! E ULUITOR, s-a anunțat acum

Viva.ro O recunoști? S-a transformat total, la nouă ani de când și-a pierdut soțul. El era mai mare decât ea cu 47 de ani, dar asta nu a stat niciodată în calea iubirii lor

Observatornews.ro Val de aer polar peste România. De luni, vremea se schimbă radical în toată țara. Prognoza meteo până în 9 ianuarie

Știrileprotv.ro Reacția băncilor austriece, după ce Rareș Bogdan a cerut boicotarea afacerilor lor din România

FANATIK.RO Ea este tânăra care vede fantome de la opt ani. Cum a reacționat când un spirit a mângâiat-o pe față noaptea

Orangesport.ro FOTO | Gigi Becali are, probabil, cel mai luxos sediu de stână din lume. Valorează 10 milioane de euro. Cum arată

HOROSCOP Horoscop 9 decembrie 2022. Scorpionii pot trăi un moment delicat sau astăzi să apară un nou episod dificil în viața lor