În urmă cu ceva timp, Mihai Bendeac a decis să renunțe la religie și nu a mai pornit pe niciun alt drum religios. Fostul jurat de la „iUmor” a trecut la scientologie. Actorul a făcut câteva comentarii dure la adresa credincioșilor.

„Nu cred în ideea de religie. Mi-e milă de credincioșii ortodocși. Părerea lor despre Dumnezeu este jignitoare. O divinitate absurdă, veșnic îmbufnată, oricând gata să pedepsească, să dea boli cui râde de ea, să blesteme generații întregi pentru o «greșeală» a cuiva…

Așa dobitoc?! Dacă asta ar fi divinitatea… Sunt mai bun. Și i-aș transmite că vreau neapărat în Iad. Având în vedere că am renunțat la religia ortodoxă în urmă cu ceva ani, multă lume mă întreabă dacă mai cred în Dumnezeu și dacă am îmbrățișat altă religie.

Nu am o problemă cu a răspunde. Îl iubesc pe Dumnezeu. Acesta a fost motivul pentru care am renunțat la o religie care o folosește (…) Nu, nu am îmbrățișat «altă religie». Dar pot spune, clar și apăsat, că scientologia mi-a schimbat viața. În ce mod?

Dacă vă spun că tot ce vreau se împlinește, mă credeți? Prieteni, dacă vă tăiați o mână sau un picior, vi se schimbă personalitatea? Totul e în minte. Dar nu în cea pe care o știți. Sunteți datori față de voi să știți cine sunteți”, a fost mesajul vehement al lui Mihai Bendeac.

Mihai Bendeac și-a dat demisia de la Antena 1

Mihai Bendeac nu mai apare în emisiunea „iUmor”, de la Antena 1. El a fost înlocuit la masa juriului de Costel Bojog. Anunțul l-a făcut și actorul, prin intermediul unei postări pe Instagram, acolo unde are peste un milion de urmăritori.

Actorul a postat la secțiunea Instastory un clip video în care apar Delia, Cheloo, Dan Badea și Șerban Copoț, care îl întâmpină în platoul emisiunii pe noul jurat permanent de la „iUmor” – Costel Bojog. Comediantul i-a luat locul lui Mihai Bendeac.

