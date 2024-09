Invitat în podcastul lui Bursucu, Flick a fost confruntat de prezentator. „Relația ta cu Bendeac s-a rupt. Relația ta cu Speak s-a rupt și am văzut și niște declarații la un moment dat, relația ta cu Mihai Morar s-a rupt. Relația ta cu Popescu s-a rupt. Daniel Buzdugan a rămas și ți-a rămas și ca naș”, i-a spus Bursucu lui Flick, care după ce a început relația cu soția Denisa a renunțat la Radio Zu.

„N-am simțit niciodată momentul să pun eu mâna pe telefon și să zic: Iartă-mă. Unii m-au blocat, sunt blocat. Eu n-am blocat pe nimeni. Dacă e să pierd prietenii ăștia pentru relația asta, n-am pierdut nimic”, a spus el la podcast.

Totodată, Bursucu a vrut să știe dacă Denisa i-a spus că nu are nevoie de acești oameni în viața lui și el s-a conformat. „Nu! Băi, nu! Deci nu… nu!”, a venit răspunsul lui Flick.

Flick: „Mi s-au aprins călcâiele și nu mai conta nimic, aș fi stat doar cu ea”

Fostul prezentator de la radio a povestit și cum a trecut de la vacanțele cu prietenii la cele cu Denisa. „Aici este o chestie foarte importantă referitoare și la prieteni, și la job. În toate anturajele în care am ieșit, și am ieșit mulți ani, că nu m-am căsătorit la 20, eram văzut ca eternul burlac, petrecăreț. Ăla eram eu. Ai mei își luaseră gândul, nici nu mă mai întrebau de relație, căsătorie.

Recomandări Klaus Iohannis anunță că nu va candida la parlamentare, indiferent de decizia Biroului Electoral Central

Eram petrecărețul suprem. Munceam câteva ore, scriam, lucram, mergeam la radio, prezentam evenimente, scriam melodii și în rest mă distram, plecam prin țară la evenimente. Ulterior, descoperind-o pe Denisa și relația cu ea, am descoperit și niște lucruri despre care eu nu știam că îmi lipseau, dar m-am bucurat că le-am descoperit.

Am simțit cât de tare e să fii iubit, să ai pe cineva care să doarmă cu tine, o relație care nu este pasageră sau ascunsă, să ai o iubită din toate punctele de vedere. Lucrul ăsta m-a prins așa, mi s-au aprins călcâiele și nu mai conta nimic, aș fi stat doar cu ea. Într-adevăr, eu am întâlnit asta după 30 de ani. Cum trăiesc din fondul de rulment.

Atunci am prioritizat niște lucruri. Înainte, vara, când luam vacanță de la radio, plecam cu prietenii în vacanțe. Acum, am cunoscut-o pe Denisa și am plecat cu ea o lună în vacanță. Am ratat multe evenimente de gașcă, dar mi-am asumat. Mulți prieteni la început s-au bucurat, pe urmă n-au înțeles. Eu m-am schimbat, dar ei nu. Sunt tot ăia de atunci. Dacă atunci nu aveau copii, nu au nici acum. Dacă la vremea aia nu erau căsătoriți, nici acum nu sunt”, a mai declarat Flick, care acum prezintă evenimente private, a scris și cărți și se mândrește cu rolul de tată.

Recomandări Cum să trăiești pe datorie într-o lume care nu se mai satură să se împrumute de miliarde de dolari

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News