Construită în jurul ideii de vindecare și redescoperire personală, piesa vorbește despre momentul în care alegem să lăsăm în urmă presiunea trecutului și să ne reconectăm cu ceea ce suntem cu adevărat.

„Sunsets” surprinde acea stare rară în care zgomotul dispare, iar lucrurile încep să capete sens. Din punct de vedere muzical, melodia combină elemente de synth-pop modern, electronică atmosferică și influențe dance, construind un sound luminos și cinematografic care susține mesajul optimist al piesei.

Instrumentalul este semnat de Epik, producător EDM din Africa de Sud, cunoscut pentru producțiile sale din zona melodic electronic și progressive dance. Colaborarea dintre cei doi artiști a pornit de la dorința de a crea o piesă care să transmită emoție autentică și energie pozitivă.

Muzica și versurile piesei „Sunsets” sunt semnate de Mihai Gruia, care a construit conceptul artistic și mesajul central al melodiei.

Videoclipul oficial a fost filmat integral în Curacao, insula din sudul Caraibelor cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase, plajele cu apă turcoaz și apusurile care au inspirat inclusiv titlul piesei. Cadrele surprind frumusețea naturală a insulei și completează mesajul melodiei prin imagini despre libertate, liniște și reconectare cu sine.

Pentru Mihai Gruia, lansarea reprezintă un moment important în parcursul său artistic, fiind primul videoclip solo lansat sub acest proiect și începutul unei noi etape creative, una mai personală și mai apropiată de experiențele care l-au definit în ultimii ani.

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„«Sunsets» este despre momentul în care încetezi să mai fugi. Despre clipa în care accepți trecutul, lași în urmă tot ce te apasă și începi să vezi din nou frumusețea lucrurilor simple. Pentru mine, această piesă reprezintă un nou început și primul pas într-o direcție artistică foarte personală”, a spus Mihai Gruia.

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