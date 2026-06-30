Alegerea GPL: economie înainte de orice

Denise Starke a cumpărat în 2022 o Dacia Logan MCV TCe 90 Bi-Fuel second-hand, echipată din fabrică cu instalație GPL, la un moment în care avea deja 270.000 de kilometri. Criteriile alegerii au fost clare: preț accesibil, spațiu generos și alimentare pe gaz.

„Nu, nu m-a deranjat deloc kilometrajul. Pentru mine a contat mai mult vârsta mașinii și faptul că era pe GPL. Când am luat Loganul pe gaz, frații mei au râs. Acum râd eu”, a spus Denise, referindu-se la diferența dintre prețurile de atunci și cele actuale la GPL. În perioada de dinaintea creșterii prețurilor, a plătit chiar și 0,59 euro pe litru, în timp ce în prezent, costul se apropie de 1 euro.

Denise spune că a renunțat la ideea de mașini în leasing scumpe, după experiențe în care plătea aproximativ 1.300 de euro pe lună pentru vehicule premium care o duceau, în esență, în aceleași locuri.

În schimb, Dacia Logan MCV TCe 90 Bi-Fuel i-a oferit spațiu, utilitate și costuri reduse. „Este o mașină simplă, fără pretenții, dar foarte practică. Pentru mine, asta contează”, a explicat proprietara.

Inspecția tehnică: uzură, dar funcțională

În februarie, mașina a trecut printr-un incident serios: zgomote puternice provenite din zona motorului au indicat probleme la lanțul de distribuție. Costurile de reparație au fost estimate la aproximativ 1.200 de euro, intervenție care a inclus și o revizie generală. „Mă gândeam deja la motor stricat și mii de euro pierduți, dar am avut noroc”, a spus Denise.

La verificarea tehnică, inspectorul Joep Schuurman a constatat o serie de probleme specifice unui vehicul cu rulaj foarte mare: uzură accentuată la interior și exterior, scurgeri minore la sistemul de admisie și la burduful planetarei, amortizoare și arcuri cu uzură, martor motor aprins, dar și elemente de caroserie și consumabile degradate. Totuși, structura de bază a mașinii și suspensia au fost considerate încă funcționale. „Se conduce mai bine decât te-ai aștepta, chiar dacă auzi multe zgomote”, a spus inspectorul.

Verdictul mecanicilor după inspecția tehnică

În analiza generală, specialiștii au încadrat mașina în categoria „transport economic”, fără pretenții de performanță sau confort premium, dar încă utilizabilă.

„Nu aș cumpăra-o pentru dinamica ei, dar această Dacia primește un mic plus, pentru că încă funcționează decent”, a fost concluzia evaluării tehnice. Iar Denise nu intenționează să renunțe la mașină. „Vreau să o mai țin mult. Ideal ar fi să o duc până la capăt”.

Dacia Logan MCV Bi-Fuel: cât de economic este breakul pe GPL

Caracteristici generale:

Modelul Dacia Logan MCV TCe 90 Bi-Fuel Royaal este un station wagon cu 5 uși, echipat cu tracțiune față și transmisie manuală cu 5 viteze. Mașina a fost lansată pe o configurație accesibilă, cu un preț de nou de 13.790 de euro, fiind gândită pentru utilizare practică și economică.

Motor și performanțe:

Vehiculul este echipat cu un motor în 3 cilindri, cu o cilindree de 898 cmc, alimentat cu GPL.

Date tehnice:

Putere maximă: 66 kW / 90 CP la 5.000 rpm

Cuplu maxim: 140 Nm la 2.250 rpm

Accelerație 0–100 km/h: 11,1 secunde

Viteză maximă: 175 km/h

Motorul este optimizat pentru consum redus și utilizare mixtă urban-extraurban.

Consum și emisii:

Consumul declarat este de 6,2 litri/100 km, în regim combinat.

Emisii CO₂: 98 g/km, ceea ce plasează modelul într-o zonă relativ eficientă din punct de vedere al emisiilor pentru un vehicul de tip break.

Dimensiuni și capacitate:

Lungime: 4.492 mm

Lățime: 1.722 mm

Înălțime: 1.550 mm

Ampatament: 2.634 mm

Masa proprie este de 1.090 kg, iar sarcina utilă ajunge la 515 kg.

Modelul are un rezervor de 40 de litri, utilizat în combinație cu sistemul Bi-Fuel (GPL + benzină), ceea ce permite o autonomie extinsă și costuri mai reduse de alimentare comparativ cu motoarele convenționale pe benzină. Mașina este echipată cu anvelope 185/65 R15, o configurație standard pentru segmentul compact, orientată spre confort și eficiență.

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