„Nu considerăm că această criză ar fi temporară. Rusia și-a ales calea și nu există o soluție de întoarcere. Ne aflăm într-o confruntare strategică profundă, structurală și pe termen lung, care nu poate fi ușor ignorată”, afirmă generalul-locotenent suedez de la bordul unei nave de război ancorate în largul insulei Gotland, pe care NATO intenționează să o transforme într-o fortăreață în cazul unei eventuale agresiuni militare rusești.

Thomas Nilsson reiterează că economia rusă este puternic afectată de războiul din Ucraina, iar Kremlinul manipulează statisticile. Cu toate acestea, autoritățile suedeze nu văd factori care ar putea amenința pe termen scurt regimul de la Moscova.

În opinia sa, Ministerul rus al Apărării intenționează să-și crească structurile armate în apropierea Finlandei și a țărilor baltice. „Deocamdată, vorbim doar despre planuri”, deoarece atenția Kremlinului este concentrată asupra Ucrainei, dar „imediat ce Rusia își va restabili resursele și capacitățile necesare, va încerca să pună în aplicare aceste planuri”, spune el.

O investigație jurnalistică realizată de mai multe publicații arată că Rusia construiește infrastructură militară în apropierea graniței cu Finlanda „pentru un potențial conflict viitor cu NATO”. Informațiile sunt obținute în principal din imagini din satelit, care arată extinderea cazărmilor și a depozitelor de muniții.

Moscova susține că această infrastructură este „de natură defensivă”, dar liderul rus Vladimir Putin a amenințat deja Finlanda și Suedia pentru decizia lor de a adera la NATO. Cele două țări, aflate de mult timp în vizorul Rusiei, au renunțat la neutralitate și au aderat la NATO după lansarea invaziei ruse la scară largă din Ucraina.

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate cu o zi mai devreme!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE