Deși au trecut mai bine de două decenii de când au format un cuplu, Mihai Mitoșeru și Oana Zăvoranu păstrează o relație de prietenie sinceră. Prezentatorul TV are doar cuvinte de laudă pentru femeia care i-a marcat tinerețea, recunoscând că, deși au trăit momente intense împreună, o relație de durată între ei ar fi fost imposibilă din cauza caracterelor lor puternice.

A fost alături de Oana în clipele grele, inclusiv atunci când aceasta ar fi trecut printr-un moment extrem, în care și-ar fi pus viața în pericol. La fel de prezent a fost și în momentele fericite, cum ar fi aniversările ei.

„Oana Zăvoranu o să rămână toată viața acolo undeva pentru mine. O fată foarte mișto, plină de viață, simpatică, tot ce vrei. Am cunoscut-o acum vreo 20 de ani și era normal, în momentul în care am auzit ce s-a întâmplat cu ea, să mă duc lângă ea atunci. Chiar dacă eram căsătorit, m-am dus lângă ea, pentru că am auzit că ea a vrut să… își ia zilele”, a spus el la Kanal D, în emisiunea lui Denise Rifai.

Motivul pentru care Mihai Mitoșeru și Oana Zăvoranu s-au despărțit

Mihai Mitoșeru a explicat de ce povestea lui cu Oana Zăvoranu nu a rezistat vremurilor, deși i-a plăcut felul ei de a fi. „Încă o dată spun, amândoi puternici, n-am fi putut să rămânem împreună niciodată. Eram la fel, caractere puternice, nu puteam să rămânem împreună, dar încă o dată spun, Oana pentru mine rămâne o fată foarte mișto. Îmi plăcea totul cu ea, e o fată foarte mișto și acum, cred, nu ne-am văzut de niște ani”, mai spune el.

Gestul cu care Mihai Mitoșeru l-a pus pe gânduri de pe Alex Ashraf, soțul Oanei Zăvoranu

Chiar dacă viețile lor au luat direcții diferite, Mihai Mitoșeru spune clar că Oana va rămâne mereu în sufletul lui. Consideră că, în prezent, actrița este mult mai compatibilă cu actualul ei soț, Alex Ashraf, deși nu a putut ignora un episod tensionat de la o petrecere, când, acum doi ani, el și Oana au dansat pe melodia lor de suflet – „Ochii tăi” de la Holograf. Gestul i-a stârnit o reacție vizibilă soțului Zăvoranu, însă momentul a fost, pentru cei doi foști iubiți, o întoarcere scurtă în trecut.

„Într-adevăr Ochii tăi, de la Holograf e melodia noastră. Am fost acum vreo doi ani, m-a chemat la ziua ei, cu soțul ei, și când a pus piesa asta, a venit la mine și am dansat. Se uita un pic ciudat soțul ei, dar i-am zis: «Tu ești exact ce-i trebuie și asta și așa e, suntem prieteni», și am dansat pe piesa asta. Mi-e dragă și o să-mi rămână toată viața acolo, în suflet”, a mai declarat Mihai Mitoșeru.

