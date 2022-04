În prezent are multe proiecte la Kanal D, însă pe plan sentimental nu este complet vindecat. Mihai Mitoșeru regretă faptul că a divorțat de Noemi, femeia care i-a fost alături mai bine de un deceniu.

„N-as mai divorța, a fost o greșeală și când mi-am dat seama era prea târziu”, a declarat prezentatorul pentru ciao.ro.

Chiar dacă nu mai formează un cuplu, Mihai Mitoșeru și Noemi au rămas în relații destul de bune. De asemenea, prezentatorul a mărturisit că sentimentele dintre ei nu au dispărut, însă evită pe cât posibil să vorbească unul cu celălalt.

„Suntem într-o relație normală. Încercăm să nu vorbim unul cu celălalt foarte mult, nu există prietenie după așa o relație de iubire. Dar când unul dintre noi are nevoie suntem alături unul de celălalt. Cred că încă mai simțim ceva unul pentru celălalt”, a spus Mihai.

După divorțul de soția sa, prezentatorul de la Kanal D a încercat să își refacă viața, chiar cunoscuse o fată, însă și-a dat seama că nu poate fi cu ea. „A fost o fată în acești doi ani cu care chiar am crezut că pot avea o relație. Dar nu a fost să fie și îmi asum vina pentru asta”, a mai mărturisit acesta.

„Cel mai greu a fost când mi-am dat seama că sunt singur pe lume”

Ultimii doi au fost pentru Mihai Mitoșeru plin de situații neprevăzute și destul de dureroase. Colegul lui Teo Trandafir a divorțat, mama sa a fost operată pe creier, iar apoi el s-a îmbolnăvit de COVID-19. Chiar dacă a trecut prin multe greutăți, prezentatorul nu și-a pierdut speranța și gândul că la un moment dat totul va fi bine.

„Au fost multe evenimente în ultimii doi ani și jumătate; am divorțat, mama a trecut printr-o operație pe creier, a venit pandemia, am avut COVID. A fost o perioadă foarte, foarte grea. Cel mai greu a fost când mi-am dat seama că sunt singur pe lume. Am divorțat, tata nu mai este, nu am frați sau surori și nu pot accepta că mama, la un moment dat, nu va mai fi, indiferent de vârsta pe care o are.

Când i-a fost descoperită tumora am început să mă gândesc la asta și mi-a fost greu să mă gândesc că voi rămâne singur pe lume, să mă gândesc ce voi face, încotro o iau, cine este lângă mine. Am mulți prieteni care au fost și sunt lângă mine, dar nu este același lucru, nu este acel om lângă mine. În perioada asta am mâncat foarte mult pe fondul acestor probleme, fiind și pandemie, și m-am îngrășat. M-am bucurat că în perioada asta am reușit să slăbesc. Fericit am fost însă în momentul în care mama a vorbit după operație”, a declarat Mihai Mitoșeru pentru sursa mai sus menționată.

