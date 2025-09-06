Mihai Mitoșeru și-a luat inima în dinți și a cerut-o de soție pe actuala lui parteneră de viață. Aflați în Barcelona, prezentatorul TV a decis să-și ia inima în dinți și să o ceară în căsătorie pe actuala lui parteneră de viață.

„A spus DA viitoarea doamnă Mitoșeru”, a scris Mihai Mitoșeru, în dreptul unei imagini cu Alexandra, unde se poate observa și inelul de logodnă.

În cadrul unui interviu, Alexandra a dezvăluit și cum se înțelege cu viitoarea ei soacră, Camelia Mitoșeru.

„Mie îmi place foarte mult de ea și cred că și ea mă place pe mine. Chiar vorbim de două, trei ori pe zi, când avem timp. Când nu, o singură dată. Dar vorbim în fiecare zi”, a dezvăluit la un moment dat Alexandra.

În luna iunie a acestui an, Mihai Mitoșeru a dezvăluit cum și-a cunoscut iubita. „Acum cinci luni ne-am cunoscut, la o cafea. Nu știu ce o fi pus în cafea, la Fiumicino…”, a povestit cu umor Mihai Mitoșeru în cadrul emisiunii „Un show păcătos”. Deși relația este relativ recentă, cei doi par să fie pe aceeași lungime de undă. „Dânsa locuiește în Italia și curios că pe 1 iulie se mută la mine. Mama s-a cunoscut cu ea… S-au cunoscut mama cu Alexandra, a venit Alexandra în România în urmă cu o săptămână… Nu vorbește cu mine mama cât vorbește cu Alexandra”, a dezvăluit el atunci.

Alexandra a plecat în Italia din copilărie, alături de părinții ei, care muncesc în continuare acolo. Este divorțată, nu are copii și lucrează ca stewardesă. Chiar dacă a fost stabilită de ani buni în străinătate, tânăra e gata să revină în România, alături de Mihai, și să continue cariera de însoțitoare de bord și de aici.







