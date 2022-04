Mihai Mitoșeru este foarte încântat de proiectul pe care îl are la Kanal D și se bucură să fie coleg cu Teo Trandafir și Bella Santiago. Prezentatorul a povestit ce se întâmplă în pauzele emisiunii. Colega lui, Bella, gătește foarte bine, astfel că toată lumea din producție vine în pauză să guste bunătățile pregătite de aceasta.

„Pauzele sunt la fel ca atunci când suntem în live. Suntem la fel ca stare, glumim, este aceeași atmosferă de bună dispoziție. Bella face o mâncare senzațională și în pauze, toți, operatori, regizor de platou și reporteri, vin și mănâncă ce a gătit. Este o atmosferă foarte tare și în pauze”, a declarat Mihai Mitoșeru, pentru ego.ro.

Chiar dacă acum face parte din echipa emisiunii „Teo Show”, vedeta nu a renunțat nici la emisiunea „Se strigă darul”. În weekend, Mihai Mitoșeru filmează la nunți alături de Grațiela Duban. „Când sunt pe scenă sau în fața camerei am o stare extraordinară. De luni până vineri sunt la «Teo Show» și în weekend plec să filmez la nunți, pentru «Se strigă darul!». Mie mi se pare OK acest ritm. Eu așa am lucrat mereu, sunt obișnuit. Aveam o emisiune duminică și de luni până luni spectacole, uneori și câte trei pe zi. Asta este viața mea, așa trăiesc”, a mai spus Mihai.

Prezentatorul mărturisește în cadrul interviului că nu a apucat să primească niciun sfat de la Bursucu. Mihai Mitoșeru spune că are alt program acum colegul său și abia se mai întâlnesc pe holurile de la Kanal D.

„Nu a apucat să îmi mai ofere niciun sfat, pentru că la ora când intrăm noi în emisie el probabil doarme. Are deja alt program de viață, odată cu matinalul «Dimineața cu noi», și nu prea ne mai vedem. Ne mai întâlnim uneori pe coridoarele televiziunii. Mi-a dat sfaturi pentru emisiunea «Se strigă darul!», în schimb”, a spus prezentatorul pentru sursa mai sus menționată.

