În urmă cu câțiva ani de zile, Flick lucra la Radio Zu, acolo unde îl avea coleg pe Răzvan Popescu, dar și pe Mihai Morar și Daniel Buzdugan. După ce a început o relație cu Denisa, actuala soție care i-a dăruit și o fetiță, viața lui personală și profesională s-a schimbat radical.

A devenit un familist convins și a renunțat la obiceiurile lui de burlac. Invitat în podcastul lui Bursucu, Flick a fost confruntat: Denisa l-a îndepărtat de prietenii și colegii de la radio?. Pe larg, el a povestit despre ruptura de prietenii și colegii săi, printre care Speak, Mihai Bendeac și cei menționați anterior.

„Pentru nici unul dintre oamenii aceștia nu aș spune că relația s-a rupt. Pentru că una e să se rupă, alta e să se răcească. Eu cu toți dintre ei, cu unii mai mult, cu alții mai puțin, în anii ăștia m-am mai întâlnit. Cu toți am dat mâna, cu toți m-am salutat. Cu Speak m-am întâlnit acum o lună, la mall. S-a jucat puțin cu Eva, salut, nu mă întorc pe partea ailaltă pe stradă.

M-am văzut cu Popescu la mall, cu Bendeac am vorbit acum o lună. Din partea mea, nu aș numi că s-au rupt, ci că s-au răcit. Eu nici nu m-am dus cu pălăria scoasă în fața lor, să-i sun, să îmi cer scuze pentru ceva, căci după reperele mele nu am greșit. Eu consider că un prieten ți-e prieten indiferent cât ai fi tu de nebun. Bă, a fost nebun, s-a căsătorit, băi, e nebunia lui. Dacă mi-e prieten, îl înțeleg”, a zis el pe Youtube.

Recomandări Cazul celor doi studenţi care au îngropat de viu un copil, la Mangalia, după ce i-au ucis părinţii: „Nu mai avea de ce să trăiască”. Ce fac azi criminalii

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Flick: „Deși unii m-au blocat, sunt blocat, eu n-am blocat pe nimeni”

Și a continuat: „Am simțit că nu am de ce să îmi cer scuze și timpul mi-a demonstrat asta. Dacă m-aș fi despărțit după trei luni, poate aș fi zi, uite, ăștia au avut dreptate. Dar tot ce am făcut am făcut cu sufletul și nu am simțit niciodată momentul să pun eu mâna pe telefon și să zic iartă-mă. A vorbit relația mea pentru mine. Sunt aici, am un copil, sunt fericit. Nu o să dau nume, dar din oamenii ăștia pe care mi i-ai spus, unul dintre ei mi-a scris, m-a sunat, ne-am văzut, am fost la el acasă, am povestit. Nu vreau să intru în detalii.

Ce vreau să spun, repet, poate după reperele lor am greșit, îmi cer scuze pentru asta, dar cel puțin în momentul ăsta, nu știu ce o fi peste un an sau trei, nu simt să pun eu mâna pe telefon și să îi sun. Consider că nu am greșit cu nimic. Deși unii m-au blocat, sunt blocat, eu n-am blocat pe nimeni. Sunt împlinit, nu am momente să mă gândesc, băi, oare am greșit cu ceva? Nebunia asta din capul meu, povestea asta pe care am dus-o cu Denisa…adică dacă e să pierd prietenii ăștia pentru relația asta, nu am pierdut nimic”, a declarat Flick.

Recomandări Ciclonul Ashley „va mătura România”, anunță ministrul mediului. Fechet: „Ne uităm cu îngrijorare”

După declarațiile acestea, Mihai Morar a reacționat. „Este alegerea lui și treaba lui. Nu înseamnă că dacă nu ne sunăm, am ceva cu el sau nu ne vorbim. Dacă ne întâlnim, atunci o să vorbim. Să fie sănătos. Este alegerea lui”, a spus el la Radio ZU.

Daniel Buzdugan a încercat să fie diplomat, având în vedere că este nașul de cununie al lui Flick. „Eu nu știu ce să spun. Este treaba lui, are familia lui”, a declarat și Daniel Buzdugan.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News