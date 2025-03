La opt luni după ce a născut a doua oară, Vlăduța Lupău a luat o decizie importantă pentru familia ei, astfel că a anunțat că lansează melodia „Iubirile mele”, în care apare alături de Iair și Isaia, cei doi copii ai ei.

„Îmi place să am amintiri cu copiii mei și am ales să inserez în acest videoclip și cadre pe care le-am trăit în primele lor opt luni petrecute împreună. Am luat acest model de clip de la «Forever young»”, a scris Vlăduța Lupău în dreptul videoclipului, care a fost postat pe YouTube și a adunat peste 400.000 de vizualizări în doar câteva zile.

„«Iubirile mele»… am lansat un cântec special pentru ei doi. Și pentru toți cei care aveți copii. Vă aștept cu un comentariu pe YouTube să ne ziceți dacă vă place melodia și să ne scrieți cum se numesc copiii voștri”, a fost mesajul pe care Vlăduța Lupău l-a postat pe Instagram, alături de câteva fotografii în care apare alături de Iair și Isaia.

„Copilașii mamii / Mai scumpi decât banii”, „Când zâmbește ăl’ mai mic / Nu mă mai doare nimic / Am sufletul împlinit / Când mă strigă ăl’ mai mare / Nicio rană nu mă doare” și „Când mă rog pentru băieți / Plâng icoanele în pereți” sunt doar câteva dintre versurile care se regăsesc în piesa „Iubirile mele”, interpretată de Vlăduța Lupău.

La scurt timp după ce Vlăduța Lupău a postat pe YouTube videoclipul noii melodii, artista și-a anunțat fanii de pe rețelele de socializare că a plecat în vacanță în Dubai, pentru prima dată, alături de soț și de cei doi copii.

„Cea mai mare binecuvântare a unui om este familia sa. Locul e același, noi suntem schimbați! Când totul trece, iar fotografia îți aduce aminte ce clipe minunate ai petrecut. Dacă tot nu am avut succes cu pozele mele singură… Ei bine, vă zic sincer că și mie pozele cu ei îmi plac mai mult”, a scris Vlăduța Lupău în dreptul mai multor imagini pe care le-a postat din Dubai pe Instagram.

