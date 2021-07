Mihai Petre a primit avansuri de la bărbați. Coregraful a povestit prin ce a trecut în urmă cu ceva timp

Recent, fostul jurat de la „Românii au talent” a dezvăluit care a fost cel mai stânjenitor moment din viața lui.

„Am primit avansuri de la bărbaţi, dar nu în România, mai grav. Ei nu mă cunoşteau, nu ştiau cine sunt şi că-mi plac femeile”, a povestit Mihai Petre într-un podcast.

Situaţiile stânjenitoare nu s-au oprit însă aici. „Am primit de la un antrenor, la un moment dat.

Am simţit eu că ar fi ceva acolo. Dansam şi la un moment dat am simţit că mi-a aşezat mâna într-un fel. Recunosc că am avut o reacţie nepotrivită atunci, aveam vreo 15-16 ani. Din cauza asta am dat la dans, că erau multe fete”, a mai adăugat Mihai.

Mihai Petre și soția lui, concurenți la „Asia Express” sezonul 4

Mihai Petre, în vârstă de 42 de ani, este unul dintre concurenții care participă la „Asia Express” sezonul 4. Coregraful a plecat în cea mai dură călătorie, alături de soția lui, Elwira. Cei doi sunt dansatori profesioniști și formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz.

„Când am primit propunere de a participa la Asia Express, nu credeam că vom pleca, mai ales că era vorba de amândoi. 1.000 de întrebări au apărut în capul meu.

Cum să mă organizez? Fetele? Casa? Serviciul? Oare este posibil? Dar recunosc că sunt o femeie foarte curioasă. Curioasă să întâlnesc oameni noi, locuri noi, culturi noi. Atât de curioasă, încât nu am putut să ratez «Asia Express». Ce ne așteaptă? Nu știu! Dar vreau să văd!”, a povestit Elwira Petre, potrivit a1.

