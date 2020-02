De Iulian Budușan,

Anda Tătar, campioană la dans, a avut un moment impresionant care i-a surprins pe jurați. Însă, înainte de a-şi prezenta talentul, juraţii s-au ţinut de glume, Mihai Petre fiind cel care a gafat-o, stârnind hohote de râs în sală.

„Păi capra neagră e un simbol național, are o eleganță aparte… ea reușește… da, mai bine mai intră o dată!”, a spus Mihai Petre, jenat de moment şi stârnind hohote de râs în sală.

„Las-o așa, nu te mai băga în animaliere… spune-i floricico. Ești ca o floare”, i-a recomandat Florin Călinescu lui Mihai Petre în timp ce Anda intra din nou pe scenă.

