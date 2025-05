Mihai Trăistariu a fost contactat de mai multe țări pentru a le reprezenta la Eurovision anul acesta. Artistul a spus clar motivul din spatele deciziei sale, de a nu reprezenta altă țară decât România.

„Într-adevăr, de doi ani de zile am o piesă din Finlanda, producătorii de la „Vocea Finlandei” mi-au dăruit-o cadou, doar că noi de doi ani nu ținem Eurovisionul.

Piesa o țin încă în sertar, ea nu trebuie publicată nicăieri, asta e condiția Eurovision, să fie nou-nouță, atunci nu poate să apară nicăieri. O țin acolo în ideea că România o să deschidă liniile de înscriere. Problema este că România nu vrea să deschidă acest Eurovision, să îl refacă. Eu ca să mă înscriu în altă țară îmi e foarte ușor. Sunt vreo 15 țări din 40, care admit interpreți sau compozitori străini. Nu ar fi fost problemă, doar că nu prea mă încântă ideea.

Am niște țări. Uite, în Malta sunt foarte iubit, am fost invitat să cânt pe scenă la selecția națională, în recital, mai sunt Grecia, Cipru, am luat cea mai bună voce masculină, hitul anului, deci foarte ușor să încerc în altă țară, dar inima mea totuși bate pentru România și de aia tot evit, că vrea să merg pentru țara mea, nu să mă aplaude alții. O să văd în timp. Dacă România nu o să mai vrea să participe deloc la Eurovision, eu tot o să rămân fan Eurovision și o să particip pentru altă țară”, a spus Trăistariu pentru Wowbiz.

