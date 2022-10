„Am bătut palma cu mai multe resorturi din stațiunea Albena. E vorba despre asemenea trei resorturi care au avut ideea de a organiza un Revelion mai special pentru români. Cum ideea lor a avut succes, s-au gândit apoi la niște show-uri mai aparte și așa au ajuns și la mine”, a dezvăluit Mihai Trăistariu.

El nu s-a ferit și a dezvăluit și câți bani va primit. „Fiecare dintre cele trei resorturi mi-a oferit câte 2.000 de euro, net. Ca atare, voi încasa 6.000 de euro pentru prestația mea!”, a spus el.

Și a continuat: „Oferta e una foarte bună. Am să vă explic și de ce nu am avut ezitări în a semna contractul. Experiența îmi spune că pe Valea Prahovei, pentru un eveniment similar, aș fi încasat între 500 și 1.000 de euro. Ca să fac o medie, aș fi ajuns poate la 1.500 de euro, hai 2.000 de euro, cu mare indulgență. Fiindcă prețurile la noi sunt mai mici. Așa, la bulgari voi câștiga de trei ori mai mult!”, adaugă el.

Ce datorie mai are la bancă

Pentru afacerea lui cu imobiliare, pentru apartamentele pe care le oferă spre închiriere la malul mării, artistul s-a împrumutat la bancă de 500.000 de lei în urmă cu 3 ani. A câștigat mulți bani vara aceasta, așa că o parte din datorie a achitat-o deja.

„Am reușit să mai dau din el în toamna asta, după o vară plină de turiști și de concerte, am mai dat 1,5 miliarde, am avut 5 miliarde împrumutați. Mai am să dau 80.000 de lei, aproape că termin. Vreau să-i dau undeva după Revelion, sper să-i fac până atunci și în ianuarie să-i dau pe toți să nu mai am nicio datorie (…)

Anul acesta a fost cel mai bun an de la pandemie încoace. Am avut resorturi, eu stau în Constanța și am cântat la resorturi pe litoral, hoteluri, terase. Chiar dacă sunt bani mai puțini, din mai multe locuri am adunat ceva, deja am avut și concerte mari. Tot ce strâng îi pun acolo, ca să-mi plătesc ratele și abia apoi mă gândesc la viitor”, a explicat artistul într-un interviu mai vechi.

