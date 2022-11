Recent, Mihai Trăistariu a povestit că a făcut un împrumut mare la bancă în urmă cu trei ani. Acum, artistul vrea să scape de toate datoriile pe care le are. El a reușit să plătească o parte din rate cu banii pe care i-a câștigat în această vară din turism.

„Este adevărat, încă din pandemie, din anul 2019, m-am trezit cu un împrumut în bancă pe care l-am făcut atunci de 5 miliarde de lei, cu care m-am pricopsit, iată, pentru toți anii ăștia, și care mi-a mâncat zilele, ca să zic așa. Nu mai eram fericit, mă blocasem pe tema aceasta, pe toate căile. Am început să strâng bani ca să dau din acest credit care este împărțit, de fapt, în două. Erau două credite separate și iată că am reușit la finalul verii, deci cam în trei luni, să fac din turism bani, 15 mii de euro, mai exact, pe care i-am și dat la bancă pentru a scăpa de unul dintre credite, 80 de mii de lei i-am și plătit acum”, a povestit cântărețul, potrivit Spynews.

Mihai Trăistariu își dorește să scape de datorii la începutul anului cu banii pe care îi va face de Revelion. Artistul mai are de plătit o rată mai mică la bancă.

„Mi-a mai rămas un credit mai mic, de 76 de mii de lei, pe care mi-am propus să îl dau undeva după Revelion și asta pentru că o să am și un Revelion mai consistent, mai sunt câteva concerte până atunci și tot ce fac până atunci o să îi strâng. Nu mai am turiști în această perioadă, sezonul s-a încheiat”, a mai adăugat acesta.

Câți bani câștigă în noaptea de Revelion

În acest an, Mihai Trăstariu va fi plecat din țară de Revelion. Artistul va cânta în Bulgaria și va primi suma de 6.000 de euro pentru trei concerte.

„De Revelion, anul acesta, am ales să cânt în Bulgaria. Am trei resort-uri la care cânt, în Albena și pentru toate trei am negociat să primesc 6.000 de euro, ceea ce este o sumă foarte bună. Și iată că jumătate din suma pe care trebuie să o dau la bancă o fac numai din Revelion. Eu zic că după Revelion reușesc să achit și ultimul leuț la bancă. Eu mi-am vândut și un apartament în 2020, tot de frică că nu mai am bani în casă”, a mărturisit artistul.

