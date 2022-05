Timp de 5 ani, Minodora a avut o relație cu năbădăi alături de Cătălin Arabu. Artista a fost invitată la emisiunea online „În Oglindă”, unde a povestit detalii neștiute din viața ei amoroasă. Deși era logodită cu Cătălin Arabu, Minodora s-a îndrăgostit de Liviu, pe care l-a cunoscut când lucra la un album. Relația dintre ea și iubitul ei de la vremea respectivă nu mai funcționa foarte bine.

„La studio l-am cunoscut. Eram pe finalul relației cu Cătălin. I-am propus producătorului meu să lucrez un album cu Liviu. Patronul lui Liviu, actualul meu soț, avea casă de producție la Timișoara. (…) Ne-am dus să lucrăm un album și după un album l-am luat să îmi lucreze toată viața. Aveam apartament la Reșița și stăteam cu Cătălin acolo. Ne-am hotărât să stăm la Reșița cât timp lucrăm albumul. La piesa numărul 8 a albumului l-am sesizat pe Liviu ca bărbat. Mi-am dat seama că era singur că eram cam netuns. L-am observat de la începutul unei piese lente și l-am observat datorită degetelor. Cătălin era plecat să bea o cafea un prieten. Cătălin îl iubea pe Liviu. Piesa avea un început cu pianul, iar Liviu e pianist. Lumina era difuză în studio. Eu, Liviu și pianul. Îți dau cuvântul meu că de la degetele acelea pe pian, eu am ridicat privirea spre mână în sus și spre față, să văd eu cine este băiatul ăsta. Eu nu îl observasem pe Liviu până atunci ca bărbat, pentru că nu m-a interesat. Am văzut un profil frumos, un zâmbet frumos. Din momentul ăla a fost gata! Punct ochit, punct lovit! Cu mine nu te joci”, i-a povestit Minodora lui Mihai Ghiță.

„În 5 ani de relație, cred am vrut să ne despărțim de 25 de ori”

Artista și-a anunțat fostul iubit de despărțire prin intermediul presei. Mindora a sunat și a dat știrea că ea și Cătălin Arabu s-au despărțit, după care a confirmat în emisiunea lui Cătălin Măruță, la vremea respectivă „Tonomatul DP 2”. Cântăreața a mai povestit că mereu Cătălin Arabu o amenința cu despărțirea, iar ea îl implora să se împace.

„Pe Cătălin l-am anunțat prin intermediul presei. Eu și Cătălin ne-am iubit mult, dar era o iubire cu năbădăi. În 5 ani de relație, cred am vrut să ne despărțim de 25 de ori. Cu despărțitul era el și eu eram topită după el. «Cătălin, nu ne despărțim că eu te iubesc». Ca să mă răcoresc așa la suflet și la inimă, ultima dată ți-oi spune eu că ne despărțim. Eu tot îl aduceam înapoi și am tras de relație. N-a fost să fie. Am stabilit cu Liviu și am văzut că e treaba bună și am pus mâna pe telefon. Am sunat la casa de producție Cat Music, la fetele de acolo la PR, și am zis vă rog să dați că m-am despărțit de Cătălin Arabu. Noi eram cel mai iubit cuplu, ne știa lumea, ne iubea. Eram și logodiți. Am confirmat această despărțire în emisiunea lui Cătălin Măruță”, a spus Minodora.

Întrebată dacă a mai fost sunată de Cătălin Arabu după această poveste, ea a mărturisit că artistul era obișnuit să fie mereu el cel sunat și rugat să se întoarcă.

„Nu m-a sunat, pentru că se aștepta că îl sun eu ca de fiecare dată. Cred că Dumnezeu a așezat lucrurile. Eu nu l-am trimis pe Cătălin să ne despărțim, în momentul în care l-am observat pe Liviu, Cătălin a început să facă o figură de-ale lui. (…) Eu l-am luat pe Liviu, care e iubirea vieții mele și doar moartea ne va despărți”, a spus Minodora.

Mama cântăreței nu l-a plăcut încă de la început pe Liviu, actualul soț al Minodorei. „L-a plăcut mult ca muzician, dar nu l-a plăcut că era prea mut. Liviu nu era pupăcios. Liviu cu arătatul sentimentelor…”, a povestit artista.

