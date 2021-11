Nu există an în care Minodora să nu își decoreze casa de sărbători sau să nu facă noi achiziții pentru casă. Curierul vine de câteva ori pe zi la poarta vedetei și lasă pachete pline cu accesorii pentru casă. Ultima dată și-a comandat veselă pentru masa de Crăciun, care are și o tematică: „Masa bucuriei”.

„Anul acesta masa de Crăciun se va numi «Joy». (…) Ascultăm muzică la pickup. Nu am numărat niciodată câte ornamente am. Îmi stă gândul cum să le așez. (…) Am o plasă mare de baterii și le schimb când nu mai funcționează ceva. Liviu este fericit cu pasiunea mea. Nu mă ajută. El doar mi le dă jos din pod”, spune Minodora.

Casa artistei este plină cu obiecte de Crăciun, iar ea este încântată să le privească în fiecare clipă. Minodora a aranjat și un colț special cu fotografii cu familia ei. Vila artistei este o adevărată poveste, chiar și băile au fost decorate. Pentru acest an, Minodora a ales să-și facă dormitorul cu roz pudră, pentru că până acum îl avea cu roșu.

Minodora a avut multe lipsuri în copilărie

Astăzi, ei nu-i lipsește nimic și are tot ce își dorește, însă Minodora a avut o copilărie plină de neajunsuri. A crescut într-un apartament din Reșita, alături de părinții ei, dar și de sora sa, Oana. Faptul că a fost săracă atunci când era mică a afectat-o foarte mult pe artistă. Din cauza neajunsurilor din copilărie, Minodora a trăit cu teama de sărăcie și a nu a dorit să facă decât un copil.

„Noi nu aveam mâncare pentru micul dejun. Noi nu știam ce înseamnă pâine cu unt sau salam. Mâncam fasole sau o ciorbă. Mergeam la vecini și ceream o cană de ulei sau o cană de zahăr. Întotdeauna am cerut. Asta mă durea… că mă simțeam un om care cere milă la ușa cuiva. Și bani ceream împrumut. Nu aveam lenjerie de pat, dormeam pe patul gol. Eu nu o să pot uita niciodată. Cred că din cauza asta am foarte multe pahare, căni. Am foarte multă veselă, 30-50 de lenjerii, nu știu câte seturi de prosoape. (…) Mi-a fost teamă de sărăcie pentru copilul meu, din acest motiv nu am mai făcut al doilea copil”, a declarat Minodora la PRO TV.

