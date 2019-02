„Doar ce am venit de la eco şi mi-au descoperit încă cinci cioburi la un an jumătate de la accident, după ce am scos alte patru. Vă zic fiindcă mă tot întrebaţi ce am lângă ochi: cicatrici”, a scris Mira.



Gino Manzotti, DJ Maxx și noua lor colegă de trupă, Mira, au ajuns de urgență la spital pe 18 septembrie 2017, după ce au fost răniți într-un accident care a avut loc pe Valea Oltului. Mira, care a fost cel mai grav rănită, a fost externată câteva zile mai târziu. „Şi acum simt că am cioburi în faţa ochilor. Mă sperie să văd un TIR pe autostradă, întrebaţi-o pe mama cum fac când văd un TIR, rememorez încontinuu ce s-a întâmplat. Mă doare foarte tare spatele şi nu pot sta mult timp în picioare. Nu pot să îmi ating nasul”, a declarat atunci Mira.

Citește și

Criminala de la metrou vrea să scape de condamnarea pe viață invocând lipsa de discernământ. Avocatul ei spune că daunele pentru victime de 30.000 de euro ar fi „o îmbogățire fără justă cauză”