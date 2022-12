În ediția de marți seară a emisiunii „Descoperiți”, Mircea Badea și-a adus aminte de vremea în care era șomer. El a făcut mai multe dezvăluiri despre viața sa personală, care nu a fost întotdeauna numai lapte și miere.

„Eu la 30 de ani, deci de ziua mea, clar eram șomer și muritor de foame. A fost horror! Am avut multe perioade cu adevărat oribile din multe puncte de vedere. Unele din motive exterioare, altele din motive interioare.

Adică aș putea, dacă aș ști să scriu și m-aş pricepe la treaba asta, aș putea să scriu niște tratate despre demonii interiori. Cum era să mor de foame și să te cunoască toată lumea? Nasol!

Vreau să spun că cercetam rubricile pe vremuri cu locuri de muncă. De altfel, pentru mine n-a fost ceva nou, pentru că eu mai murisem de foame și când făceam matinal cu doamna Teo Trandafir. Noi am vrut să ne angajăm, deci să ne luăm un al doilea serviciu.

Aveam 3 ore de matinal, cum s-ar spune mai nou, matinalul de dimineață și ne-am gândit bă, restul zilei ce facem? Să muncim dracului, să mâncăm”, și-a adus aminte Mircea Badea.

Recomandări INTERVIU. Previziunile pentru 2023 ale lui Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR: „Va fi un an de luptă!”. De ce românul de rând nu simte creșterea economică din cifrele oficiale

„Făcusem asta și a fost un eșec total. Adică nu ne-a angajat nimeni”

Prezentatorul de la Antena 3 a încercat cu disperare să își găsească un loc de muncă, însă nu a avut succes. Mircea Badea își amintește că niciodată nu era sunat înapoi după interviuri.

„Și am fost și ne-am depus CV-uri pe vremea aia, de la firme auto, inclusiv la firmele de telefonie mobilă să ne angajăm la call center.

Nu ne angajau pe nicăieri, să ne înțelegem. Adică am încercat în cel puțin 20 de locuri și am ajuns și la brațele de muncă, adică la Oficiul Forțelor de Muncă, sector nu mai știu care și am depus acolo, ne-au luat ăia în evidență.

Făcusem asta și a fost un eșec total. Adică nu ne-a angajat nimeni. Ne-au chemat la câteva interviuri, dar acolo cred că nu ne-am calificat”, a completat Mircea Badea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cum a primit Mircea Badea propunerea de a lucra în Antenă

„Prima întâlnire cu Antena mi-o amintesc. Nu îmi aduc aminte bine foarte multe lucruri, dar asta chiar mi-o amintesc. Nu mai știu exact anul, dar eu și Teo eram la Tele 7 ABC, făceam matinal și am fost sunați de la Antena. Prima dată am crezut că e o glumă. Ne-am dus la o primă întâlnire care nu s-a concretizat, a mai trecut o lună, poate chiar mai bine, și apoi am plecat de la Tele 7 ABC și am venit la Antena 1. Din septembrie 2004 până în zilele noastre și înainte de asta, am fost vreo 5 ani sau 6 ani. Am făcut matinal și apoi late night show. Apoi am plecat vreo trrei ani și m-am întors.”, a povestit Mircea Badea, conform spynews.ro.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un fost parlamentar român care a ajuns să trăiască în Viena a luat o decizie neașteptată: „Da, e adevărat”

Playtech.ro Despărțire secretă în showbizul românesc?! Vestea care i-a lăsat muți de uimire

Viva.ro DESPĂRȚIRE în showbiz-ul românesc! O super vedetă de la noi i-a spus ADIO tatălui fetiței sale. Motivul separării

Observatornews.ro Țările din jur au făcut studii ca să afle cum a crescut PIB-ul României de 7 ori în 30 de ani. Care a fost concluzia

Știrileprotv.ro Un individ de 63 de ani și-a înjunghiat până la moarte soția de 29 de ani într-un atac teribil în Ajunul Crăciunului

FANATIK.RO Destinațiile turistice pe care nu le poți vizita în 2023. De ce nu ai voie să ajungi în aceste locuri

Orangesport.ro Incredibil! Rusia cere schimbarea graniţelor după ce Argentina a câştigat Cupa Mondială. Cine ar pierde un teritoriu istoric

HOROSCOP Horoscop 28 decembrie 2022. Leii trebuie să o lase mai moale, inclusiv la serviciu, chiar dacă multe depind de ritmul în care ei fac totul