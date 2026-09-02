„Și cu banii-n cont, și cu sufletu’-n rai”, explică perfect povestea lui Andi (Mircea Bravo), care câștigă 12 milioane de euro la loterie și e convins că banii îi pot cumpăra viața perfectă alături de iubita lui, Elena.

Dar pe măsură ce lista achizițiilor crește, iar suma din cont scade, Andi descoperă că banii schimbă relațiile mai repede decât și-a imaginat, însă lucrurile pe care le pierde nu se pot cumpăra înapoi cu nimic.

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„Eu și Mircea suntem prieteni de când aveam 15 ani și ne-am imaginat deseori în trecut cum ar fi fost viața noastră dacă unul dintre noi ar fi câștigat premiul cel mare la loto. Oricine visează la asta, dar nimeni nu-și imaginează cât de tare te poate «lovi» norocul”, a spus Cristian Ilișuan, regizorul filmului „Băiat de milioane”.

Scenariul este scris de Cristian Ilișuan și Mircea Bravo, de regie s-a ocupat Cristian Ilișuan, imaginea poartă semnătura lui Andrei Băltărețu-Iancu, regizor secund a fost Isabela Țenț, pentru sunet este responsabil Sebastian Zsmelye, Ana-Gabriela Lemnaru s-a ocupat de scenografie, Francisca Vass s-a ocupat de costume, machiajul poartă semnătura Stellei Badea, de coafură s-a ocupat Georgiana Teers, montajul a fost realizat de Andrei Iancu și Horațiu Limbășan, muzica poartă semnătura lui Costel Dominteanu (Domino), iar producător executiv este Ioana Băilă.

Afișul oficial „Băiat de milioane” a fost lansat, iar în film vor avea aparițiile speciale: Șerban Trâmbițașu, Ionuț Lenghel și Cristian Onețiu.

Bravo Films este casa de producție cu unele dintre cele mai de succes comedii românești din ultimii ani, cu patru filme la activ: „Mirciulică”, „Nuntă pe Bani”, „Moartea în Vacanță” și „Vecina”, care au adunat împreună aproape 1,5 milioane de spectatori în cinematografe.

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