Mircea Drăgan, bunicul rockului românesc, iese pe piață cu albume noi, la 74 de ani! A cântat în Sideral, Mondial și Romanticii

Veteranul muzicii românești spune că nu simte vârsta, rămâne la fel de creativ în compozițiile sale și chiar mâine dacă și-ar dori, ar putea să-și facă o trupă nouă, fiindcă poate cânta la fel de bine ca în anii în care lansa hituri pe bandă și întreaga țară îi cumpăra discurile.

”Compun multă muzică instrumentală, am multe piese noi și am reorchestrat toate succesele din perioada «Romanticii» (1972-1989), pe care vreau să le scot într-un album «Best of»”, ne-a spune cel care a produs primul album muzical în regim privat din România – practic, discul de debut al lui Ștefan Bănică jr, ”Un actor, un rockʼnʼroll”, 1992.

”Nu pun punct carierei mele. Sunt mulțumit că am avut un drum frumos, am cântat într-o perioadă în care puteai să recunoști melodiile. M-am străduit să fiu modern prin ceea ce am compus, altfel nu puteai să reziști, mai ales în turneele din străinătate. Chiar și piesele mele vechi le-am îmbrăcat, le-am reorchestrat într-un mod modern, original”, ne-a mai destăinuit bunicului rockului din comunismul românesc.

Unul dintre cele mai mari succese la care Mircea Drăgan a contribuit, ”Iubire, bibelou de porțelan” (Mondial), încă se mai fredonează, la 51 de ani de la lansarea sa!

Drăgan (FOTO centru) a compus și muzică ușoară, pentru vedete ca Angela Similea, Loredana Groza, Daniel Iordăchioaie, Silvia Dumitrescu, Mihai Constantinescu, Monica Anghel ori Mirabela Dauer.

