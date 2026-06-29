Mircea Radu a divorțat în urmă cu un an. Primele declarații ale prezentatorul TV despre despărțire

După un mariaj care a ținut peste un deceniu, Mircea Radu și Raluca au ajuns la concluzia că despărțirea este inevitabilă. Divorțul s-a desfășurat în mare secret, nimic din comportamentul vedetei TV nu trăda o astfel de schimbare survenită în viața sa.

Fostul prezentator al emisiunii „Din dragoste” și-a găsit jumătatea abia la 44 de ani, când s-a căsătorit cu Raluca, de profesie medic oncolog. Diferența de vârstă de 20 de ani dintre ei nu a constituit niciodată un impediment. Sunt părinții a doi copii – o fată și un băiat – și continuă să facă echipă la creșterea lor.

„Mircea Radu a confirmat divorțul de partenera sa de viață: „Ce părere să am despre asta? Este adevărat. Da, așa este!” , a declarat el pentru VIVA!

Separarea a avut loc la notar, într-o manieră civilizată și fără conflicte. Amândoi continuă să comunice pentru binele celor doi copii, care reprezintă în continuare principala lor preocupare. După perioada în care a locuit la Piatra Neamț, Mircea Radu s-a stabilit din nou în București, unde are proiecte profesionale la Metropola TV.

Ce spunea Mircea radu despre mariajul său

Prezentatorul TV a cunoscu-o pe mama copiilor săi într-o librărie la Iași. Mircea și Raluca au format timp de peste 10 ani unul dintre cele mai discrete cupluri din showbizul românesc.

“„Cred că o căsnicie e ca navigarea pe un ocean. Zic ocean și nu lac pentru că nu e nimic lin într-o călătorie în care la început sunt doi, apoi trei, în fine, câți copii are fiecare. Sunt tot felul de probleme, de unele auziseși, de altele nici nu-ți trecea prin cap că pot exista, atenția trebuie să fie distribuită, nimeni nu mai e de capul lui, toți sunt pentru unul și unul pentru toți. E ocamaraderie frumoasă și tandră de la care copiii trebuie să ia exemplu, pentru a da mai departe copiilor lor. Cei 11 ani? Au trecut cu bine, navigăm, nu ne-am pierdut busola’, mărturisea Mircea Radu în urnă cu cîțiva ani într-un interviu acordat reviste VIVA!.

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