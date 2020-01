De Andreea Romaniuc Archip,

Libertatea: Mircea, de la sfârșitul anului trecut, te-ai mutat la Piatra Neamț. Ce a produs această schimbare și pe ce perioadă vei locui acolo?

Mircea Radu: Raluca are un contract bun cu o clinică din Piatra Neamț, iar eu nu depind de un birou sau de un program fix de lucru – cel puțin până acum, cu rare excepții, așa a fost. După cum văd eu lucrurile, întoarcerea acasă, în București, va fi undeva la jumătatea anului viitor.

Cum a fost adaptarea? Copiii s-au obişnuit?

Nu a fost deloc dificilă – Piatra este un oraș cu un trafic de vis, cu aer curat, cu oameni amabili. Copiii sunt cei care au suportat cel mai ușor mutarea și e normal să fie așa.

Beneficiați de ajutorul unei bone. Aţi mutat-o alături de voi în noul domiciliu sau aţi angajat altă bonă?

Există cineva de aici care ne ajută și care stă cu Clara.

Cât de des faci naveta Bucureşti – Piatra Neamț?

Destul de des – cam o dată pe lună.

Pe plan profesional, urmează la TVR şi un al doilea sezon al emisiunii “Down the road. Aventura” sau pregăteşti un nou proiect (poate ceva pe plan muzical)? Ne poţi spune despre ce e vorba?

Telespectatorii au primit foarte bine „Down the road. Aventura”, le mulțumesc pentru asta și le spun să se uite în continuare pentru că este un program cum n-au mai simțit. Nu sunt eu cel care decide un nou sezon „Down the road.Aventura”, dar am semnale că o astfel de emisiune care schimbă percepții și mentalități e necesară – încă o dată felicit TVR pentru ideea de a face un astfel de show. Cât despre un nou proiect – sunt intenții, discuții, dar e prematur să îți dau date concrete.

Cum arată o zi obişnuită din viaţa ta, la Piatra Neamț? Ce hobby-uri ai? Cu ce îţi ocupi timpul liber?

Astăzi și în toată săptămâna în care Tudor a fost în vacanță ne-am plimbat, am mâncat, am râs, am ascultat muzică, am făcut cumpărături. Da, și m-am uitat și la desene… Pe scurt, nu am avut timp așa zis liber, timp în care să mă ocup de mine și de hobby-urile mele.



Cum e relaţia cu cei doi copii? Cât de greu e jobul de tătic? Care au fost cele mai mari provocări la care te-au supus până în prezent?

Am o relație bună cu cei doi copii ai mei – nu sunt nici zbir dar nici nu mi se urcă-n cap. E o relație bazată pe multă dragoste – copiii sunt singurii care nu înșală la capitolul ăsta, ce le dai asta primești.

N-aș zice că e greu sau ușor să fii un tată bun, ci doar că e altceva decât ți-ai imaginat… Iar atunci când sarcinile se împart între cei doi, mamă-tată, din motive că bunicii toți sunt prea departe, acest „job” devine și mai solicitant dar na, asta e.



Tu şi soţia, cum vă împărţiţi sarcinile pentru a petrece cât mai mult timp alături de ei? Care dintre voi este cel care le face toate poftele şi care este mai drastic?

Timpul cu copiii se petrece atât cât e. Cred că eu sunt ceva mai restrictiv.

Vă mai doriţi copii sau doi sunt de ajuns?

În condițiile date, despre care am vorbit mai sus, doi copii sunt de ajuns.

Ce reguli de convieţuire v-aţi impus în familie? Cum depăşiţi momentele tensionate?

Nu știu dacă într-un cuplu ar trebui să existe reguli… cred mai degrabă în bun simț, în dorința de face ceva împreună, nu unul într-o parte, altul în alta și într-o completare firească, neforțată. Când nu se respectă astea apare un șir de nefericiri, dintr-una în alta, ca un efect de domino.