Alegerea lui Baka reprezintă un moment important în schimbarea politică din Ungaria. Noul șef al statului a fost în trecut destituit din funcția de președinte al Curții Supreme, în timpul mandatului de premier al lui Viktor Orban.

Funcția de președinte al Ungariei este în mare parte ceremonială, însă alegerea lui Andras Baka are o puternică încărcătură simbolică.

Baka a fost susținut de partidul Tisza, formațiune conservatoare și proeuropeană aflată la putere, care deține o majoritate de două treimi în Parlament.

În schimb, parlamentarii partidului de opoziție Fidesz nu au participat la alegeri. Fidesz a boicotat votul, acuzând partidul Tisza că „a pus capăt arbitrar și ilegitim” mandatului lui Sulyok și denunțând o „tiranie” a puterii.

Noul președinte preia funcția într-o perioadă în care noua putere de la Budapesta, în frunte cu premierul Peter Magyar, încearcă să schimbe structurile consolidate în perioada în care Viktor Orban s-a aflat la conducerea Ungariei.

Andras Baka este cunoscut în primul rând pentru cariera sa în sistemul judiciar ungar.

El a ocupat funcția de președinte al Curții Supreme a Ungariei, una dintre cele mai importante poziții din sistemul judiciar al țării. Mandatul său s-a încheiat însă după ce a fost destituit în perioada în care Viktor Orban era premier.

După ce a depus jurământul, Andras Baka a rostit un discurs în care a adus critici dure la adresa fostei guvernări. Acesta a subliniat că, sub conducerea lui Orban, „un singur partid a capturat statul”, fiind absente atât separația puterilor în stat, cât și un sistem eficient de control și echilibru. Pe de altă parte, el a evidențiat că edificarea unui nou viitor pentru Ungaria „necesită atât dreptate, cât și autocontrol”, adăugând că datoria președintelui este de a-i reprezenta pe toți cetățenii, inclusiv pe cei cu opinii diferite.

„Există un lucru pe care cu siguranță nu îl putem face, nu putem construi noua Ungarie pe răzbunare”, a spus Baka.

Victoria din aprilie a partidului Tisza a pus capăt domniei de 16 ani a lui Orban.

Pe 13 iulie, Parlamentul Ungariei a adoptat un amendament constituţional care prevedea în special încetarea mandatului preşedintelui Tamas Sulyok, catalogat de premierul Peter Magyar drept o „marionetă” a lui Viktor Orban. Pe 19 iulie, președintele Ungariei, Tamás Sulyok, și-a semnat propria „demisie” prin modificarea Constituției.

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