Decizia vine în urma reconstrucției integrale a infrastructurii tehnice, derulată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) alături de specialiștii de la Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Cyberint.

Potrivit anunțului Guvernului României, aplicația care rula anterior pe o infrastructură locală a fost transferată acum direct în Cloudul Guvernamental.

Cine poate folosi sistemul în primele 24 de ore

Reluarea activității nu se face pentru tot publicul de la bun început. În prima fază, accesul în platformă este rezervat exclusiv angajaților oficiilor teritoriale de cadastru (OCPI) și notarilor publici, prioritatea absolută fiind procesarea actelor adunate în perioada de întrerupere.

Pentru prima zi de funcționare, autoritățile au stabilit reguli stricte de lucru. Personalul OCPI procesează cu prioritate actele sosite prin poștă sau curier, în timp ce notarii publici introduc în sistem actele autentificate pe durata blocajului.

Astfel, în prima zi de la repornire, prin aplicație nu pot fi solicitate extrase de carte funciară pentru autentificare sau informare. Celelalte platforme publice online ale ANCPI rămân temporar oprite, deschiderea lor urmand să fie anunțată ulterior.

Începând de miercuri, 12 august, de la ora 8:30, accesul în aplicația e-Terra va fi extins și pentru celelalte categorii de profesioniști autorizați: topometriști, experți tehnici judiciari și executori judecătorești. Aceștia au la dispoziție ghiduri și materiale video dedicate pentru acomodarea cu noua interfață din cloud.

Ce se întâmplă cu cele 94.000 de dosare restante și valabilitatea actelor

Atacul cibernetic din 15 iulie a lăsat în așteptare aproximativ 94.000 de cereri. Reprezentanții Guvernului asigură că toate datele și drepturile cetățenilor au fost protejate prin măsuri speciale introduse pe perioada avariei.

Toate cererile depuse la ghișee sau prin corespondență pe durata căderii sistemului au fost înregistrate manual cu data și ora exactă a primirii.

La introducerea în e-Terra, acestea își păstrează rangul juridic inițial. De asemenea, termenele legale de soluționare au fost prelungite oficial, iar personalul OCPI va fi mobilizat în ture pentru recuperarea întârzierilor.

În ceea ce privește extrasele de carte funciară eliberate înainte de incident și aflate în termen de valabilitate la data de 15 iulie, valabilitatea acestora a fost prelungită automat cu un număr de zile egal cu durata întreruperii tehnice.

Timpi mai mari de așteptare și fișiere PDF temporar indisponibile

Echipele tehnice avertizează că primele zile de funcționare pot aduce fluctuații de performanță. Din cauza volumului masiv de accesări simultane și a cererilor acumulate în ultimele săptămâni, timpii de răspuns ai aplicației pot fi mai mari decât în mod obișnuit.

De asemenea, utilizatorii pot întâmpina situații în care anumite fișiere în format PDF nu pot fi descărcate imediat.

Guvernul precizează că această problemă este tehnică și temporară, cauzată de procesul de migrare a arhivei de date către Cloudul Guvernamental. Niciun document nu a fost pierdut sau șters, iar fișierele vor deveni accesibile treptat, pe măsură ce transferul de date este finalizat complet.

Atacul cibernetic asupra ANCPI a fost constatat pe 14 iulie, când specialiștii agenției au identificat un acces neautorizat în infrastructura informatică.



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