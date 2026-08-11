Automobilele și echipamentele de transport ridică exporturile românești

În total, companiile din România au livrat la extern mărfuri în valoare de 49,0 miliarde euro, în timp ce achizițiile externe au însumat 65,5 miliarde euro. Structura schimburilor externe a rămas dominantă de sectorul mașinilor și echipamentelor de transport, care au generat aproape jumătate din totalul exporturilor (46,8%) și peste o treime din importuri (36,5%), urmate de alte produse manufacturate.

Exporturile de combustibili și alimente au crescut. Scăderi la băuturi și tutun

La nivel de categorii, primele șase luni au adus creșteri substanțiale la livrările de combustibili (+10,9%) și produse alimentare (+7,8%), acestea din urmă ajungând să reprezinte 7,5% din totalul exporturilor.

În schimb, vânzările externe de băuturi și tutun au suferit un recul semnificativ de 11,3%, scăzând la o pondere de numai 2,3%.

Românii consumă foarte multe alimente din import

Pe latura importurilor, factura energetică s-a scumpit considerabil, intrările de combustibili crescând cu 11,7% comparativ cu primul semestru din 2025 și ajungând la o pondere de 8,7% în total, în timp ce achizițiile de hrană din afara țării s-au menținut la un nivel ridicat, reprezentând 9,0% din tot ce cumpără România din străinătate.

BNR a avertizat că deficitul ar putea rămâne peste 7% din PIB şi în 2026, fiindcă cheltuim prea mult

România cheltuieşte mai mult decât produce, iar diferenţa vine din import. Chiar dacă guvernul a redus deficitul bugetar în acest an, gaura din schimburile cu străinătatea nu s-a închis pe măsură, avertizează viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, într-o analiză publicată pe blogul său.

Deficitul de cont curent – diferenţa dintre banii care ies din ţară şi cei care intră, în principal prin comerţ – ar putea rămâne la peste 7% din PIB şi în 2026, estimează oficialul băncii centrale. E unul dintre cele mai mari dezechilibre externe din Uniunea Europeană.

Astfel, BNR a anunțat menținerea dobânzii-cheie la 6,5%, pentru a observa mai clar evoluțiile economice.

România cumpără energie din Ucraina și Bulgaria

Nuclearelectrica cumpără energie electrică și din Ucraina, cu sprijinul companiei Energocom, furnizorul de curent din Republica Moldova, a anunțat, luni, instituția română.

Reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă se va închide și el în câteva zile, din cauza nivelului tot mai scăzut al Dunării, au declarat reprezentanții de la Apele Române, marți, pentru Libertatea.

Criza energetică a fost accentuată de seceta severă și de scăderea debitelor râurilor, inclusiv ale Dunării, a anunțat premierul Ilie Bolojan. În consecință, vineri, 31 iulie, Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pe toată durata lunii august.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE