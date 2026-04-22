Vedeta a dispărut din lumina reflectoarelor și a plecat din România, iar recent a fost invitat de Adrian Cristea, cunoscut de toată lumea drept Bursucu, la podcastul pe care acesta din urmă îl are pe YouTube.

Printre altele, Mircea Solcanu a dezvăluit că are o tumoră care a recidivat, iar din această cauză el riscă în fiecare zi să moară.

„Există vreun risc în momentul ăsta? Ce se poate întâmpla?”, l-a întrebat Bursucu pe Mircea Solcanu.

„Din cauză că tumora îmi apasă pe un centru nervos, am și o semipareză. Mai îmi cade ochiul, mai îmi cad… Am un pic ochiul căzut. Da, există în orice moment riscul să mor. Chiar și acum! Eu sunt cu sabia deasupra capului în fiecare zi, de când mă trezesc, până când mă culc, ca să zic așa. Și când mă culc, sabia aia e tot acolo, dar eu m-am culcat, nu mai știu.

Pentru că a recidivat tumora. Mi-a și pocnit un pic, superficial, când am călătorit cu avionul anul trecut, la Londra. Am avut o sângerare superficială din tumoră. Mi-a țâșnit sângele pe ureche. Și atunci mi-am dat seama că a recidivat, că s-a refăcut”, a spus pe YouTube fostul prezentator de la Acasă TV.

Mai mult decât atât, Mircea Solcanu a precizat la „Un podcast mișto” și că viața lui s-a schimbat după ce s-a pocăit și că acum nu mai formează un cuplu cu nimeni, chiar dacă în trecut dezvăluia public faptul că este gay.

„Tu spui că Mircea Solcanu pe care noi îl știam a murit. Cum a murit?”, a întrebat Bursucu. „Da, a murit pentru lume. M-am pocăit și m-am botezat”, a răspuns Mircea Solcanu.

„Cum reușește un om care a dus complet o altă viață până în 2022, să se schimbe?”, a mai întrebat Adrian Cristea. Iar fostul prezentator de la Acasă TV a răspuns simplu: „E un proces ăsta!”.

