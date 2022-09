Fostul coleg al lui Cabral de la Acasă TV a fost greu încercat de viață. După ce a fost operat la cap de cancer, Mircea Solcanu primea o pensie de handicap de doar 800 de lei. El și-a dorit să revină în lumina reflectoarelor, astfel că s-a încris la facultatea de actorie din Constanța. Deși era nerăbdător să urce pe scenă, visul său a fost spulberat la aflarea unei vești care l-a marcat.

În urmă cu patru luni, mama fostului prezentator s-a stins din viață, iar el a rămas cu o durere imensă în suflet. „Lui mami i-au crescut aripi…. Poți fi mândră de ele, acum și eu și Cristina știm că numele nostru e imprimat pe-o aripă de înger ce zboară Sus în Cer!”, scria Mircea Solcanu pe Instagram.

A reușit să ia licența pentru actorie, însă acum nu mai are nicio tragere de inimă să urce pe scenă. Mircea a fost foarte afectat de moartea mamei sale și așteaptă să se liniștească pentru a-și urma visul.

„Am dat spectacolul de licența însă, deocamdată, după tot ce se întâmplă în viața mea, nu îmi stă mintea la actorie… aștept vremuri mai liniștite”, a declarat el pentru Ego.ro.

Mircea Solcanu a fost student la Facultatea de Arte din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Trei ani de zile a studiat actoria.

Recomandări Abia în 2058 va reuși România să recupereze banii furați de marii corupți, în ritmul de astăzi al ANAF

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Mircea Solcanu a fost operat pe creier

Fostul prezentator de la AcasăTV a fost diagnosticat în urmă cu 9 ani cu cancer la cap. Mircea Solcanu a fost operat și a rămas cu sechele, apoi s-a pensionat pe caz de boală.

„Se mărește din nou tumora de la creier. Am dureri mai mari, mai mici. Nu trec repede, îmi provoacă stări nervoase, uneori furie, mai iau câte un paracetamol… Nu am avut timp să merg la neurolog, ar trebui să ajung la București. Am suferit de pierderea auzului total la o ureche și de 70% la cealaltă, adică sunt aproape surd”, spunea acesta în urmă cu câteva luni.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Buzărnescu, dezvăluiri amare despre o relație: „El lucra în domeniu corporatist. E căsătorit, eu am rămas fără familie, fără nimic”

Playtech.ro ȘOC! Televiziunea celebră din România care își reia emisia. Dispăruse 10 ani de la TV

Observatornews.ro "Nu depresia m-a ucis, ci lumea dezgustătoare în care a trebuit să trăiesc". Viaţa unei tinere, curmată tragic la doar 18 ani. Salt mortal de la etajul 12, în Cluj-Napoca

Știrileprotv.ro O crimă îngrozitoare a zguduit Germania. Un român și-a ucis soția cu trei ani mai mare

FANATIK.RO Alimentele consumate de mulţi români care duc la cancer şi deces prematur. Cercetătorii americani au publicat lista

Orangesport.ro Ce a păţit iubita lui Vladimir Putin. Şocul pe care l-a avut sâmbătă dimineaţă

HOROSCOP Horoscop 7 septembrie 2022. Berbecii este posibil să devină mai reținuți în situații obișnuite, în care erau generoși și expansivi

PUBLICITATE Cum poți să ai acces mai rapid și să beneficiezi de reduceri la RMN, CT sau PET