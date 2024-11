Pentru Ioana Ginghină, postul nu este doar o obligație religioasă, ci un stil de viață care i-a adus echilibru spiritual și fizic. Deși a fost consecventă în respectarea posturilor încă din perioada facultății, Ioana Ginghină a fost nevoită să facă o excepție anul acesta, în Postul Paștelui. Din cauza unor probleme de sănătate, medicul i-a recomandat să renunțe temporar la acest obicei, pentru a-și proteja organismul. Decizia nu a fost ușoară, dar actrița a pus sănătatea pe primul loc.

După ce și-a revenit complet, actrița a reintrat cu entuziasm în ritmul ei obișnuit. De vinerea trecută, pe 15 noiembrie, a început să țină Postul Crăciunului, care se va încheia în Ajun, pe 24 decembrie. Mai mult, Ioana a reușit să transmită acest obicei și fiicei sale, Ruxandra, care ține post în zilele de vineri.

„Îl țin pe tot, postul Crăciunului nu e un post greu. Poate ziua de 24 decembrie nu o s-o țin pentru că am musafiri, și s-ar putea și ziua de 30 noiembrie că sunt Andreea și iar am musafiri.

La mâncare nu prea mă tentează nimic, dar o să fie dulciuri, ciocolată caldă. S-ar putea ca în aceste două zile să-mi dau dezlegare. Nu mi-a plăcut niciodată când am ținut post să fiu o povară, să mă duc la oameni în casă și ei să nu aibă ce să-mi dea să mănânc și eu să încep: «aaa, nu știați că eu țin post?!»

Ține și fiica mea, mai nou, vinerea! E primul an când ține și ea. Ea are mâncare la școală și am vorbit cu cei de la catering să-i aducă și ei mâncare de post vinerea. M-am bucurat că a venit de la ea, nu de la mine. Cumva fără să fie o presiune, văzând la mine și-a dorit să țină și ea post”, a declarat Ioana Ginghină pentru Click!.

Ce mănâncă Ioana Ginghină în post pentru a-și menține silueta

Actrița mărturisește că reușește să se descurce cu un meniu variat, deși restricțiile sunt mari. Printre preferatele sale se numără supele de legume, salatele consistente cu nuci și semințe, dar și deserturile de post precum checul cu mere sau biscuiții cu miere. În zilele în care are dezlegare la pește, Ioana pregătește rețete savuroase cu somon sau păstrăv.

„E greu să nu te îngrași în post. Trebuie să fi foarte atent. De exemplu, dacă mănânci zacuscă mănânci maxim două felii de pâine.

Eu merg foarte mult pe shake-urile proteice. Am niște produse care sunt din mazăre, burgheri din aceștia care sunt mai naturali și fac un fel de pizza, dar nu e cu blat e cu lipie. Eu reușesc să nu mă îngraș, dar este foarte greu și fac foamea foarte mult. Dar, în zilele în care e dezlegare la pește mănânc pește. Sunt vreo 17 dezlegări la pește, nu e un post greu”, a mai spus actrița.

Postul Crăciunului, care durează 40 de zile, este o ocazie pentru credincioși să se pregătească spiritual pentru marea sărbătoare a Nașterii Domnului. În această perioadă, alimentele de origine animală sunt eliminate din dietă, iar cei care țin post își îndreaptă atenția spre rugăciune și fapte bune.

