Recunoști școlărița timidă din imagine? A terminat școala generală în Republica Moldova, iar acum locuiește în România

Cântăreața a împărtășit imagini rare din copilăria ei, surprinse chiar în prima zi de școală. În fotografii, Misha Miller, căci despre ea este vorba, apare alături de bunicii ei, cei care i-au fost sprijin și alinare în primii ani de viață.

Îmbrăcată în uniformă, cu un ghiozdan roșu pe spate și emoția începutului de drum pe chip, artista pășea atunci pragul unei școli generale din Republica Moldova.

„Pentru mine, bunicii înseamnă familie, siguranță și dragoste necondiționată. Îmi amintesc perfect acea zi, uniforma, emoțiile și faptul că ei erau lângă mine. Sunt amintiri care mă fac să zâmbesc și azi”, a mărturisit Misha Miller.

De la fetița timidă cu privirea curioasă, la artista care cucerește scenele internaționale, drumul Mishei Miller este unul impresionant. Este câștigătoare a trei Discuri de Platină, a strălucit pe covorul roșu de la Cannes, unde a fost desemnată „Singer of the Year” în anul 2025, iar la prestigioasele Septimius Awards a primit premiul pentru „Best Music Video”, cu piesa „Bam Bam”, hitul în limba română care a cucerit planeta.

Însă, chiar și acum, succesul și aplauzele nu o fac să uite de rădăcinile ei și de legătura puternică cu familia. Fotografiile din prima zi de școală surprind emoția începuturilor și legătura specială dintre Misha Miller și bunicii ei. Pentru artistă, acele clipe rămân printre cele mai dragi amintiri ale copilăriei.

„Relația cu bunicii este specială! Bunica a fost profesoară de rusă, iar bunicul a fost profesor de educație fizică. Așa că am avut o bază solidă de educație de la ei. În primii patru ani de viață am fost crescută de ei, iar impactul lor asupra mea a fost uriaș”, a încheiat Misha Miller.