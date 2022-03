În această dimineață, Misha a reacționat dur după ce a fost nevoită să plătească o sumă destul de mare de bani pentru o cursă de taxi. Fosta soție a lui Connect-R nu a ezitat să își exprime nemulțumirea în mediul online.

„Deci vreau să vă spun că am cheltuit săptămâna asta pe taxi 500 de lei. Ieri am avut două curse de la mine acasă până la Herăstrău, 80 de lei o cursă. Bă, voi ați înnebunit la cap? Ce-s cu prețurile astea, frate? Eu înțeleg că s-a scumpit benzina, s-a scumpit motorina, dar în halul ăsta, în halul ăsta să faceți prețurile? Cu banii ăștia plătesc un bilet de tren până la Galați și înapoi. Cum să aveți, mă, prețurile astea?”, a spus Misha pe una dintre rețelele de socializare, relatează Spynews.

Pentru că mașina ei se află la reparat, artista a ales să meargă cu taxi pentru a ajunge în locurile în care avea treabă. Misha a fost uimită când a văzut că a plătit triplu pe o cursă în care, în mod obișnuit, plătea 20 de lei.

„Zilele asta am plătit 60 lei pe niște curse în care în mod normal aș fi plătit 20. Am mașina în service până miercuri și am cheltuit într-o săptămână, cât mă costă să repar mașina”, a mai spus fosta parteneră a lui Connect-R.

