Relația lui Misty cu Keo a fost plină de obstacole, însă cei doi au reușit să treacă împreună peste orice. Se iubesc de 8 ani, iar împreună au o fetiță în vârstă de 4 ani, Aria. În urmă cu aproximativ 6 ani, Keo a cerut-o în căsătorie pe Misty chiar de ziua ei de naștere. Artistul a organizat o petrecere surpriză pentru partenera lui și i-a dat inelul.

Nunta lor nu a avut loc până acum, pentru că s-au concentrat asupra fiicei lor, apoi a venit pandemia și nu au mai putut sp organizeze niciun eveniment.

„Nu ne-am căsătorit în secret, dar avem de gând să facem pasul acesta. Nu a fost să fie! A fost pandemia. Cererea în căsătorie a fost într-un an, de ziua mea, atunci când am făcut 25 -26 de ani, acum având 32. Mi-a făcut petrecere surpriză, am ajuns acasă și când am crezut că s-au terminat toate surprizele, a urmat cererea în căsătorie. Nu știu dacă anul acesta ne căsătorim, am avut multe lucruri de finalizat prin casă, curte, am avut alte priorități. Se va întâmpla curând pentru că îmi doresc să fiu încă tânără și frumoasă”, a declarat Misty pentru VIVA!.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Iubita lui Keo a primit un inel de la soacra sa. Bijuteria este din generație în generație și a aparținut și bunicii lui

Keo. Misty este bucuroasă că este extrem de iubită de familia partenerului ei.

„Acesta este un inel oferit de mama lui Keo, inelul de la el este din aur alb și, în ultimul timp, îmi place foarte mult aurul galben și le mai schimb. E un inel din familie, am înțeles că a fost al bunicii lui Keo și mama lui și-a dorit ca viitoarea lui soție să îl poarte. Și bunica lui tot așa l-a primit, din generație în generație”, a mai povestit artista pentru sursa mai sus menționată.

