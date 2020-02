De Livia Lixandru,

Unii au crezut că Mitică Popescu a fost cel care a refuzat să mai joace în film, însă realitatea este alta. Actorul a vorbit pentru prima oară despre ceea ce s-a întâmplat atunci.

„Nu l-am refuzat pe Stere Gulea, învăţasem şi textul. Cu doi ani înainte, tot ne-a bătut la cap Stere. Dar trebuia să facă rost de bani şi, mă rog, când a reuşit să fie mândru de noul lui film, ne-a dat scenariile, eu l-am luat ca un elev silitor şi conştiincios. Locuind aproape de Herăstrău, mă duceam şi învăţam”, a povestit actorul pentru revista Taifasuri.

Chiar în ziua când trebuia să semneze contractul pentru filmul „Moromeții 2”, Mitică Popescu a fost anunțat prin telefon că nu mai este nevoie de serviciile lui.

„La un moment dat, nu ştiu exact motivele, Victor Rebengiuc n-a vrut să mai joace. Nu ştiu ce a motivat.

Că e prea bătrân, în fine… Refuzând el, a trebuit să ne schimbe pe toţi din distribuţia veche. Era chiar în ziua când trebuia să mă duc să semnez contractul. Ne-au anunţat, cu scuzele de rigoare, evident. Asta e!”, a mai spus Mitică Popescu.

