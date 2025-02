Comedia urmăreşte povestea a trei personaje devenite peste noapte „prieteni de nevoie” – Adrian (Mircea Bravo), Mihăiţă (Costel Bojog) şi Patricia (Maria Popovici) – care încearcă cu disperare să intre în graţiile Rodicăi, o bătrână singură şi bogată, în speranţa că vor moşteni averea acesteia.

Regizat de Cristian Ilișuan, filmul a cucerit publicul prin umorul autentic, povestea captivantă și distribuția carismatică. După performanța impresionantă pe marile ecrane, producția se pregătește să aducă și mai multe zâmbete spectatorilor din online.

Mircea Bravo: „Le mulțumesc din suflet tuturor celor care au venit să vadă filmul în cinematografe! Faptul că atât de mulți oameni au râs și s-au emoționat alături de noi ne-a arătat că am reușit să facem ceva special. Dar știu că sunt și mulți urmăritori din comunitatea noastră care nu au reușit să ajungă la cinema, așa că mă bucur că acum pot vedea filmul pe Netflix. Este o modalitate minunată de a ne conecta cu publicul online și de a extinde starea de bine pe care o oferă filmul.”

„Moartea în vacanță” este un film care îmbină umorul cu momente neașteptate, iar lansarea sa pe Netflix marchează o nouă etapă în drumul său spre inimile spectatorilor. Mai mult, Mircea Bravo și Cristian Ilișuan au anunțat că încep în luna martie filmările pentru cel de-al patrulea lungmetraj marca Bravo Films – o nouă producție care promite să aducă și mai multe râsete și povești memorabile.

Cum a devenit Mircea Bravo celebru

Mircea Bravo e celebru în mediul online, el realizează clipuri amuzante. Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, Mircea și-a spus povestea, dar a făcut dezvăluiri și despre viața personală. „Eu am terminat Dreptul, nu am mai continuat în domeniu, mi-am dat seama că sunt puțin cocalar, am început cu cel mai bun prieten al meu să facem ceva în online, am zis să încercăm să facem ceva, că poate devenim buni.

Filmam în fiecare zi câte o farsă, după un an am avut un blocaj, că toată lumea ne cunoștea în Cluj, nu aveam bani să venim la București. Am transformat totul într-un business, după doi ani am plătit un copywriter pentru idei. Videourile astea mă făceau să mă simt bine, nu neapărat că făceam bani”, a declarat el.

Mircea Bravo are mare succes și când apare alături de tanti Lenuța, care joacă rolul bunicii lui. „Am o chimie cu tanti Lenuța. Am descoperit-o când ne-am decis să rămânem la Cluj, ea era semicunoscută înainte, avea o rubrică la o emisiune locală, ne-am dat seama că se potrivește când ea mă ceartă. Ea e mai grijulie așa cu mine. E cel mai natural om pe care îl cunosc”, a spus el.

