„Poate și pentru că și cea mai mare parte a vieții mele am fost frustrată de faptul că eram mult prea slabă, am renunțat la a mai contoriza foarte strict câte kilograme am sau câte calorii mănânc.

Am antrenor cu care merg la sală, am antrenor cu care merg să alerg, respectiv iubitul meu, și am cel mai bun antrenor – pe fiica mea, care are grijă mereu să mă alerge suficient pentru a pierde caloriile în plus.

Mi se pare nociv ca fetele să citească în revistă și să vadă la televizor că trebuie să aibă o anumită greutate sau să arate într-un anumit fel pentru a fi în linie cu celelalte persoane sau pentru a obține lucrurile mai ușor în viață.

De asemenea, nu sunt adepta regimurilor, deoarece, cu excepția situației în care sănătatea îți dictează asta, mi se pare total contraproductiv să vrei să fii mereu altcineva sau altfel decât ești”, a declarat Iulia Albu pentru VIVA!

Iulia Albu are un sfat pentru tinerele care nu se simt bine în corpul lor. „În primul rând că nimic nu arată mai rău decât un cearșaf într-o culoare incertă. Niciodată nu veți arăta mai bine dacă vă ascundeți formele sau dacă vă camuflați într-o nuanță nefericită și nici nu înțeleg de ce ar face cineva asta.

Corpul femeii trebuie sărbătorit în toate formele lui, iar orice femeie care este înarmată, cu ghilimelele de rigoare, cu un zâmbet poate fura câte inimi dorește ea. Ar fi plictisitor să arătăm toți la fel și ar fi îngrozitor să purtăm aceleași haine”, a mai spus vedeta.

