Momente grele pentru David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel. „Eu am fost pentru părinții mei doar un pion. Cu tata nu am mai vorbit de 18 ani”

Tânărul în vârstă de 22 de ani locuiește singur, într-o garsonieră și spune că nici mama, dar nici tatăl lui adoptiv nu se mai interesează de el.

„Eu sunt omul nimănui, nu am familie, nu am pe nimeni. Eu am fost pentru părinții mei doar un pion și atât. Dacă mor mâine, nimănui nu îi pasă de mine. Cu tata nu am mai vorbit de 18 ani, iar cu mama, de vreo șapte ani”, a spus el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Nu tânjesc după nimeni, după această separare. Nu am de ce să sufăr. Am fost un copil nedorit, asta știu sigur, am doi părinți care și-au urmărit doar interesele profesionale și cam atât.

Cu mama nu am vorbit, mi-a dat block, ea nu este trasă la răspundere pentru nimic. Nu m-am mai dus acasă la ea, la ușă, pentru că sunt sigur că nu o să îmi deschidă”, a mai spus David pentru Impact.ro.

Citeşte şi:

Anticorpii după boala COVID-19 dispar în timp. Se va întâmpla acelaşi lucru şi cu vaccinurile?

REPORTAJ | Parcul Memoriei Naţionale arată ca un tăpşan împrejmuit cu sârmă ghimpată. Ei au murit pentru ţară, noi zicem că pomii o să crească mai încolo

„Credeam că n-o să mă poți salva niciodată”, i-a spus mamei o fată de 13 ani. Tatăl a abuzat-o sexual timp de doi ani și o amenința cu moartea dacă spune

PARTENERI - GSP.RO Dan Puric: „Am vrut să ajut o fată oarbă. Am strâns 6.000 de euro, biserica vreo 4.000. Și l-am sunat. «Băi Gigi, te rog din suflet»” Reacția lui Becali

Playtech.ro A profitat de ea! Andreea Marin rupe tăcerea: ”Nu o putea face prin...”

Observatornews.ro O studentă din Rusia a fost torturată ore întregi, apoi ucisă de fostul iubit. Poliția a ignorat apelurile vecinilor

HOROSCOP Horoscop 23 februarie 2021. Capricornii ard de nerăbdare să cheltuiască bani pentru un obiect de lux

Știrileprotv.ro Cea mai nouă teorie a conspirației din SUA: Zăpada din Texas nu este reală. Experimentele bizare prin care oamenii au încercat să demonstreze teoria

Telekomsport ŞOC în cazul care a cutremurat ţara! Nu a murit! Văzută în altă ţară:“Erau ochii ei, sunt sigur de ce am văzut”

PUBLICITATE Cum să vinzi și să cumperi în siguranță pe OLX (Publicitate)