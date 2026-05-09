Fondurile reprezintă o parte din ajutorul de stat avizat de Comisia Europeană și sunt destinate lucrărilor din anul 2026 pentru punerea în siguranță, închiderea și ecologizarea minelor de huilă necompetitive.

Sunt vizate direct exploatările miniere de la Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan.

Această decizie respectă prevederile Ordonanței de Urgență nr. 13/2025, având ca scop principal protejarea mediului și închiderea minelor în condiții stricte de siguranță, conform standardelor europene.

Suma alocată va fi utilizată astfel:

• 278,9 milioane de lei – lucrări de siguranță în subteran;

• 35 de milioane de lei – reabilitarea fostelor exploatări miniere;

• 25 de milioane de lei – recultivarea solurilor afectate;

• 10 milioane de lei – plăți compensatorii pentru personalul disponibilizat;

• 1 milion de lei – programe de reconversie profesională.

Bugetul aprobat pentru 2026 acoperă doar o etapă din necesarul financiar total cerut de Planul de închidere. Restul sumelor necesare vor fi asigurate în anii următori, în funcție de resursele bugetare disponibile.

Pentru întreaga perioadă 2023-2032, Comisia Europeană a aprobat un ajutor de stat total de aproximativ 3,93 de miliarde de lei.

Acesta este acordat sub formă de granturi nerambursabile pentru a susține atât acoperirea costurilor de închidere treptată a minelor din Valea Jiului, cât și măsurile de protecție socială și reconversie a forței de muncă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE