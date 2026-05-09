Se caută adresa celui care ar fi oferit pontul

Una dintre cele mai importante decizii luate de magistrații de la Curtea de Apel se referă la reaudierea Vanessei Kreiner, fiica afaceristului, care ar urma să fie ascultată la termenul programat pentru data de 10 iunie 2026. De asemenea, magistrații au dispus trimiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu pentru a afla stadiul unui dosar penal separat, deschis în urma unui denunț formulat de Ghiță și Minae împotriva unui bărbat identificat ca Adrian Chirciu. Bărbatul a fost indicat de cel de-al treilea inculpat, Cosmin Costinel Zuleam, condamnat de prima instanță la 30 de ani de închisoare, ca fiind cel care i-a oferit „pontul” pentru jaful de la Sibiu. Chirciu a susținut, potrivit lui Zuleam, că în locuința lui Adrian Kreiner s-ar fi aflat suma de 2-3 milioane de euro. 

Cosmin Costinel Zuleam este escortat de către polițiști în afara aeroportului internațional Henri Coandă din Otopeni. Foto: Inquam Photos-George Călin
Cosmin Costinel Zuleam este escortat de polițiști în afara Aeroportului Internațional Henri Coandă din Otopeni. Foto: Inquam Photos-George Călin

Zuleam a mai declarat că Adrian Chirciu este în Bali (Indonezia), de unde a fost extrădat și el, în ianuarie 2026, în urma unei operațiuni a autorităților române și indoneziene. Magistrații au solicitat procurorilor din Sibiu și eventuale date de identificare sau localizare ale acestuia, inclusiv adresa ori numărul de telefon, pentru a putea fi citat legal. „Constată imposibilitatea eventualei audieri în calitate de martor a numitului Chirciu Adrian față de insuficiența datelor de identificare a acestuia”, au decis magistrații. 

Misterul păturii cu „depuneri brun-roșcate”

În același timp, Curtea de Apel Alba Iulia a constatat că anumite probe invocate de apărare nu mai pot fi analizate. Judecătorii au arătat că o pătură cu urme brun-roșcate, identificată la cercetarea la fața locului după atacul din vila lui Adrian Kreiner, nu a fost ridicată de anchetatori, astfel că o eventuală expertiză criminalistică nu mai poate fi realizată. Laurențiu Ghiță și Cristian Minae, condamnați la închisoare pe viață la instanța de fond, au susținut, prin avocați, că pătura respectivă sau preșul ar fi avut un rol important în decesul omului de afaceri, în condițiile în care ei, când au părăsit locuința, l-au lăsat în viață. Cu alte cuvinte, cei doi susțin că pătura respectivă ar fi putut fi folosită la sufocarea victimei. 

Laurențiu Ghiță și Cristian Minaeau fost condamnați la închisoare pe viață. Foto: Dorin Țimonea
Laurențiu Ghiță și Cristian Minae. Foto: Dorin Țimonea

„Constată imposibilitatea administrării unei eventuale expertize criminalistice asupra păturii identificate în procesul-verbal de cercetare la fața locului din 06.11.2023 drept «pătură de culoare maro» și în planșa foto aferentă drept «pătură cu depuneri brun-roșcate» ca urmare a faptului că aceasta nu a fost ridicată de organele de urmărire penală”, se precizează în minuta instanței. A fost respinsă și „cererea probatorie privind efectuarea unei eventuale expertize criminalistice asupra pernei identificate în procesul-verbal de cercetare la fața locului din 06.11.2023 și menționată drept ridicată și ambalată în ambalaj de hârtie, respectiv identificată în planșa foto aferentă procesului-verbal de cercetare la fața locului drept «pernă ce prezintă depuneri brun-roșcate cu aspect de sânge»”. „Este ca și când aș găsi o victimă prin înjunghiere, aș găsi cuțitul lângă și nu l-aș lua ca probă pentru a identifica din el orice alte elemente care mă duc la identificarea autorilor omorului”, a declarat avocatul lui Ghiță și Minae. 

Apărătorul Adrianei Viliginschi a respins însă teoria privind rolul păturii în decesul victimei: „Pătura a nu a dispărut ca și probă pentru că acum există la dosar un răspuns în mod clar al Parchetului, care spune că nu a fost ridicată de la fața locului. A fost marcată, dar organele de cercetare penală au considerat că nu avea legătură cu decesul. Sunt declarațiile acelor polițiști, sunt filmările de pe bodycamul lor, la care am avut toate părțile acces și sunt mai edificatoare decât orice”.

Zuleam, testat cu detectorul de minciuni

Instanța a respins și cererea privind efectuarea unei noi expertize medico-legale sau completarea raportului de necropsie a victimei. Totuși, magistrații au decis audierea expertului care a întocmit raportul medico-legal principal din dosar. Un alt element important al procesului este acceptarea solicitării formulate de Costinel Cosmin Zuleam privind testarea poligraf. Deși rezultatul unui test cu detectorul de minciuni nu reprezintă probă decisivă în procesul penal, acesta poate fi utilizat ca element suplimentar în evaluarea declarațiilor inculpatului. Judecătorii au respins însă cererea apărării de a-i readuce în fața instanței pe cei trei polițiști care au intervenit primii după apelul la 112, apreciind că reaudierea lor nu este necesară în acest stadiu al procesului. 

De asemenea, a fost respinsă solicitarea privind emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu pentru a se comunica referatul cu propunerea de arestare cu privire la partea civilă Adriana Emilia Viliginschi în calitate de inculpată în alt dosar. Viliginschi, fosta concubină a lui Adrian Kreiner, este arestată preventiv în dosarul uciderii unei femei din Sibiu, de către fiica acesteia (Amiana Păștină). Adriana Viliginschi este acuzată că i-a oferit acesteia „sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului în bune condiții”. 

Polițiștii mai susțin că ea ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinația de sedative care ar induce coma mamei sale, ușurând asfixierea sa ulterioară, care s-ar fi derulat cu ajutorul unei perne. Apariția obiectului „pernă” în ambele dosare este exploatată de avocații celor trei acuzați, care vor să arate o analogie între cauze cu un nume comun: Adriana Viliginschi. Curtea de Apel Alba Iulia a mai constatat „neidentificarea înregistrării video a camerei de securitate a imobilului” lui Adrian Kreiner, probă solicitată tot de inculpații Ghiță și Minae.

Minae susține că el nu a intrat în casă

La ultimul termen al procesului, din 6 mai 2026, a fost audiat Marian Cristian Minae. În esență, acesta a spus că doar Ghiță și Zuleam au intrat în casa lui Adrian Kreiner și că el a rămas afară și a supravegheat zona. De asemenea a spus că la ieșirea din locuință a celor doi, ar fi auzit o voce de bărbat, a afaceristului, care îi amenința pe aceștia că nu vor scăpa. Unul dintre judecători l-a întrebat de ce doar acum a făcut aceste declarații și de ce nu le-a făcut în perioada anchetei sau la instanța de fond. 

Bărbatul acuzat de omor calificat a spus că „nu știe” de ce nu a spus aceste lucruri și a completat că a considerat că este suficient ce a declarat Laurențiu Ghiță. Cei doi își coordonează apărarea, în continuare, împreună, având același avocat. Încearcă să dea vina exclusiv pe Cosmin Costinel Zuleam. Ghiță a mai afirmat, anterior, și faptul că Zuleam ar fi fost instigat de concubina lui Kreiner, Adriana Viliginschi. 

Apărătorul femeii spune însă că cei doi încearcă să scape de răspunderea penală. „Împletesc elemente care nu le pot contesta cu elemente care, din punctul meu de vedere, reprezintă doar o variantă a lor nereală, pentru a nu răspunde penal. Adică acceptă răspunderea pentru o faptă mai ușoară, tâlhăria, pentru că dacă n-ar fi fost nici filmările, cred că n-ar fi răspuns nici la această faptă. Dacă ar fi intervenit orice altă parte terță, ca să există o altă răspundere, acțiunea aceea ar fi trebuit să conducă singură la decesul victimei. Iar concluziile raportului medico-legal este indubitabil, fără echivoc, din acest punct de vedere. Acum, ghinionul a făcut că și doamna Viliginschi și doamna Vanessa au fost în casă. Dacă era doar domnul Kainer, atunci ar fi fost curios să văd pe cine ar fi dat vina cei doi”, a afirmat avocatul.

Omul de afaceri sibian a murit după un atac extrem de violent comis în propria locuință, în noaptea de 5 spre 6 noiembrie 2023. Ancheta a arătat că agresorii ar fi pătruns în vilă pentru un jaf, însă victima a fost bătută cu brutalitate și a decedat ulterior la spital. Cei trei agresori sunt judecați pentru omor calificat, tâlhărie calificată și furt calificat și, pe lângă pedepsele cu închisoarea, au fost obligați să plătească, în solidar, Adrianei Viliginschi suma de 150.000 de euro, iar Vanessei Kreiner – 300.000 de euro, daune morale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Viva.ro
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Unica.ro
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Așa arată o femeie normală! Iubita lui Cristiano Ronaldo, cu celulită, "colăcei" și "aripioare", la plajă. Cum au prins-o paparazzi pe Georgina Rodriguez
Libertateapentrufemei.ro
Așa arată o femeie normală! Iubita lui Cristiano Ronaldo, cu celulită, "colăcei" și "aripioare", la plajă. Cum au prins-o paparazzi pe Georgina Rodriguez
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Cum a reușit o șoferiță din Zalău să plonjeze dintr-o parcare peste mașinile medicilor de la Ambulanță și să distrugă 4 autoturisme
Știri România 08:10
Cum a reușit o șoferiță din Zalău să plonjeze dintr-o parcare peste mașinile medicilor de la Ambulanță și să distrugă 4 autoturisme
Cât costă benzina și motorina azi, 9 mai 2026, în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța
Știri România 07:58
Cât costă benzina și motorina azi, 9 mai 2026, în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța
Parteneri
Cât de mare a riscul ca europenii să intre în război cu Iran: „Trebuie acoperire aeriană, portavioanele vor fi cele ale francezilor și britanicilor”
Adevarul.ro
Cât de mare a riscul ca europenii să intre în război cu Iran: „Trebuie acoperire aeriană, portavioanele vor fi cele ale francezilor și britanicilor”
Meseria surprinzătoare a fiului lui Zeljko Kopic, încă fotbalist în activitate. De ce i-a dat interzis la Dinamo!
Fanatik.ro
Meseria surprinzătoare a fiului lui Zeljko Kopic, încă fotbalist în activitate. De ce i-a dat interzis la Dinamo!
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Cum răspunde Rux comentariilor răutăcioase despre felul în care arată. Influencerul a făcut declarații fără filtru la „Dincolo de copertă”: „Este mult mai puternic să fii o femeie atrăgătoare decât frumoasă”
Exclusiv
Stiri Mondene 08 mai
Cum răspunde Rux comentariilor răutăcioase despre felul în care arată. Influencerul a făcut declarații fără filtru la „Dincolo de copertă”: „Este mult mai puternic să fii o femeie atrăgătoare decât frumoasă”
Ce s-a întâmplat cu Lucian Viziru după ce a făcut un live cu Nicoleta Luciu. Fanii s-au panicat imediat: „Am fost la camera de gardă”
Stiri Mondene 08 mai
Ce s-a întâmplat cu Lucian Viziru după ce a făcut un live cu Nicoleta Luciu. Fanii s-au panicat imediat: „Am fost la camera de gardă”
Parteneri
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
TVMania.ro
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Criminalul elevei din Bihor și-a recunoscut fapta. A înjunghiat-o "de 2-3 ori" în gât, cu un briceag
ObservatorNews.ro
Criminalul elevei din Bihor și-a recunoscut fapta. A înjunghiat-o "de 2-3 ori" în gât, cu un briceag
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
Eurobarometru 2026: Românii, mai încrezători în UE decât în instituțiile proprii
Mediafax.ro
Eurobarometru 2026: Românii, mai încrezători în UE decât în instituțiile proprii
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Tatăl fetei de 18 ani ucise în Bihor, primele declarații după ce presupusul criminal a fost prins. Bărbatul îi acuză pe polițiști: „M-am rugat în genunchi”
Wowbiz.ro
Tatăl fetei de 18 ani ucise în Bihor, primele declarații după ce presupusul criminal a fost prins. Bărbatul îi acuză pe polițiști: „M-am rugat în genunchi”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va reveni sau nu antrenorul pe banca tehnică: „O perioadă foarte dificilă”
Wowbiz.ro
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va reveni sau nu antrenorul pe banca tehnică: „O perioadă foarte dificilă”
Ludovic Orban: „Singura șansă” pentru Nicușor Dan „de a-și spăla imaginea” ar fi refacerea unui guvern minoritar condus de Bolojan
Mediafax.ro
Ludovic Orban: „Singura șansă” pentru Nicușor Dan „de a-și spăla imaginea” ar fi refacerea unui guvern minoritar condus de Bolojan
BREAKING NEWS A fost prins bărbatul suspectat că i-a luat viața fetei de 18 ani găsită pe un câmp din Bihor. Acesta se ascundea într-un lan de rapiță
KanalD.ro
BREAKING NEWS A fost prins bărbatul suspectat că i-a luat viața fetei de 18 ani găsită pe un câmp din Bihor. Acesta se ascundea într-un lan de rapiță

Politic

Toate numirile lui Ilie Bolojan vor fi anulate, după formarea unui nou guvern, anunță PSD
Politică 08 mai
Toate numirile lui Ilie Bolojan vor fi anulate, după formarea unui nou guvern, anunță PSD
Adrian Năstase, scos din sărite de o decizie a Guvernului Bolojan: „Inutilă și lipsită de sens”
Politică 08 mai
Adrian Năstase, scos din sărite de o decizie a Guvernului Bolojan: „Inutilă și lipsită de sens”
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Cum arăta Aryna Sabalenka înainte să recurgă la proceduri estetice. Schimbarea este vizibilă în cazul sportivei
Fanatik.ro
Cum arăta Aryna Sabalenka înainte să recurgă la proceduri estetice. Schimbarea este vizibilă în cazul sportivei
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea