Se caută adresa celui care ar fi oferit pontul

Una dintre cele mai importante decizii luate de magistrații de la Curtea de Apel se referă la reaudierea Vanessei Kreiner, fiica afaceristului, care ar urma să fie ascultată la termenul programat pentru data de 10 iunie 2026. De asemenea, magistrații au dispus trimiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu pentru a afla stadiul unui dosar penal separat, deschis în urma unui denunț formulat de Ghiță și Minae împotriva unui bărbat identificat ca Adrian Chirciu. Bărbatul a fost indicat de cel de-al treilea inculpat, Cosmin Costinel Zuleam, condamnat de prima instanță la 30 de ani de închisoare, ca fiind cel care i-a oferit „pontul” pentru jaful de la Sibiu. Chirciu a susținut, potrivit lui Zuleam, că în locuința lui Adrian Kreiner s-ar fi aflat suma de 2-3 milioane de euro.

Cosmin Costinel Zuleam este escortat de polițiști în afara Aeroportului Internațional Henri Coandă din Otopeni. Foto: Inquam Photos-George Călin

Zuleam a mai declarat că Adrian Chirciu este în Bali (Indonezia), de unde a fost extrădat și el, în ianuarie 2026, în urma unei operațiuni a autorităților române și indoneziene. Magistrații au solicitat procurorilor din Sibiu și eventuale date de identificare sau localizare ale acestuia, inclusiv adresa ori numărul de telefon, pentru a putea fi citat legal. „Constată imposibilitatea eventualei audieri în calitate de martor a numitului Chirciu Adrian față de insuficiența datelor de identificare a acestuia”, au decis magistrații.

Misterul păturii cu „depuneri brun-roșcate”

În același timp, Curtea de Apel Alba Iulia a constatat că anumite probe invocate de apărare nu mai pot fi analizate. Judecătorii au arătat că o pătură cu urme brun-roșcate, identificată la cercetarea la fața locului după atacul din vila lui Adrian Kreiner, nu a fost ridicată de anchetatori, astfel că o eventuală expertiză criminalistică nu mai poate fi realizată. Laurențiu Ghiță și Cristian Minae, condamnați la închisoare pe viață la instanța de fond, au susținut, prin avocați, că pătura respectivă sau preșul ar fi avut un rol important în decesul omului de afaceri, în condițiile în care ei, când au părăsit locuința, l-au lăsat în viață. Cu alte cuvinte, cei doi susțin că pătura respectivă ar fi putut fi folosită la sufocarea victimei.

Laurențiu Ghiță și Cristian Minae. Foto: Dorin Țimonea

„Constată imposibilitatea administrării unei eventuale expertize criminalistice asupra păturii identificate în procesul-verbal de cercetare la fața locului din 06.11.2023 drept «pătură de culoare maro» și în planșa foto aferentă drept «pătură cu depuneri brun-roșcate» ca urmare a faptului că aceasta nu a fost ridicată de organele de urmărire penală”, se precizează în minuta instanței. A fost respinsă și „cererea probatorie privind efectuarea unei eventuale expertize criminalistice asupra pernei identificate în procesul-verbal de cercetare la fața locului din 06.11.2023 și menționată drept ridicată și ambalată în ambalaj de hârtie, respectiv identificată în planșa foto aferentă procesului-verbal de cercetare la fața locului drept «pernă ce prezintă depuneri brun-roșcate cu aspect de sânge»”. „Este ca și când aș găsi o victimă prin înjunghiere, aș găsi cuțitul lângă și nu l-aș lua ca probă pentru a identifica din el orice alte elemente care mă duc la identificarea autorilor omorului”, a declarat avocatul lui Ghiță și Minae.

Apărătorul Adrianei Viliginschi a respins însă teoria privind rolul păturii în decesul victimei: „Pătura a nu a dispărut ca și probă pentru că acum există la dosar un răspuns în mod clar al Parchetului, care spune că nu a fost ridicată de la fața locului. A fost marcată, dar organele de cercetare penală au considerat că nu avea legătură cu decesul. Sunt declarațiile acelor polițiști, sunt filmările de pe bodycamul lor, la care am avut toate părțile acces și sunt mai edificatoare decât orice”.

Zuleam, testat cu detectorul de minciuni

Instanța a respins și cererea privind efectuarea unei noi expertize medico-legale sau completarea raportului de necropsie a victimei. Totuși, magistrații au decis audierea expertului care a întocmit raportul medico-legal principal din dosar. Un alt element important al procesului este acceptarea solicitării formulate de Costinel Cosmin Zuleam privind testarea poligraf. Deși rezultatul unui test cu detectorul de minciuni nu reprezintă probă decisivă în procesul penal, acesta poate fi utilizat ca element suplimentar în evaluarea declarațiilor inculpatului. Judecătorii au respins însă cererea apărării de a-i readuce în fața instanței pe cei trei polițiști care au intervenit primii după apelul la 112, apreciind că reaudierea lor nu este necesară în acest stadiu al procesului.

De asemenea, a fost respinsă solicitarea privind emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu pentru a se comunica referatul cu propunerea de arestare cu privire la partea civilă Adriana Emilia Viliginschi în calitate de inculpată în alt dosar. Viliginschi, fosta concubină a lui Adrian Kreiner, este arestată preventiv în dosarul uciderii unei femei din Sibiu, de către fiica acesteia (Amiana Păștină). Adriana Viliginschi este acuzată că i-a oferit acesteia „sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului în bune condiții”.

Polițiștii mai susțin că ea ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinația de sedative care ar induce coma mamei sale, ușurând asfixierea sa ulterioară, care s-ar fi derulat cu ajutorul unei perne. Apariția obiectului „pernă” în ambele dosare este exploatată de avocații celor trei acuzați, care vor să arate o analogie între cauze cu un nume comun: Adriana Viliginschi. Curtea de Apel Alba Iulia a mai constatat „neidentificarea înregistrării video a camerei de securitate a imobilului” lui Adrian Kreiner, probă solicitată tot de inculpații Ghiță și Minae.

Minae susține că el nu a intrat în casă

La ultimul termen al procesului, din 6 mai 2026, a fost audiat Marian Cristian Minae. În esență, acesta a spus că doar Ghiță și Zuleam au intrat în casa lui Adrian Kreiner și că el a rămas afară și a supravegheat zona. De asemenea a spus că la ieșirea din locuință a celor doi, ar fi auzit o voce de bărbat, a afaceristului, care îi amenința pe aceștia că nu vor scăpa. Unul dintre judecători l-a întrebat de ce doar acum a făcut aceste declarații și de ce nu le-a făcut în perioada anchetei sau la instanța de fond.

Bărbatul acuzat de omor calificat a spus că „nu știe” de ce nu a spus aceste lucruri și a completat că a considerat că este suficient ce a declarat Laurențiu Ghiță. Cei doi își coordonează apărarea, în continuare, împreună, având același avocat. Încearcă să dea vina exclusiv pe Cosmin Costinel Zuleam. Ghiță a mai afirmat, anterior, și faptul că Zuleam ar fi fost instigat de concubina lui Kreiner, Adriana Viliginschi.

Apărătorul femeii spune însă că cei doi încearcă să scape de răspunderea penală. „Împletesc elemente care nu le pot contesta cu elemente care, din punctul meu de vedere, reprezintă doar o variantă a lor nereală, pentru a nu răspunde penal. Adică acceptă răspunderea pentru o faptă mai ușoară, tâlhăria, pentru că dacă n-ar fi fost nici filmările, cred că n-ar fi răspuns nici la această faptă. Dacă ar fi intervenit orice altă parte terță, ca să există o altă răspundere, acțiunea aceea ar fi trebuit să conducă singură la decesul victimei. Iar concluziile raportului medico-legal este indubitabil, fără echivoc, din acest punct de vedere. Acum, ghinionul a făcut că și doamna Viliginschi și doamna Vanessa au fost în casă. Dacă era doar domnul Kainer, atunci ar fi fost curios să văd pe cine ar fi dat vina cei doi”, a afirmat avocatul.

Omul de afaceri sibian a murit după un atac extrem de violent comis în propria locuință, în noaptea de 5 spre 6 noiembrie 2023. Ancheta a arătat că agresorii ar fi pătruns în vilă pentru un jaf, însă victima a fost bătută cu brutalitate și a decedat ulterior la spital. Cei trei agresori sunt judecați pentru omor calificat, tâlhărie calificată și furt calificat și, pe lângă pedepsele cu închisoarea, au fost obligați să plătească, în solidar, Adrianei Viliginschi suma de 150.000 de euro, iar Vanessei Kreiner – 300.000 de euro, daune morale.

