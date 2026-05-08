Acuzațiile aduse celor doi directori generali de procurorii DNA

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciului teritorial Suceava au dispus la datele de 7 și 8 mai extinderea acțiunii penale față de cei doi inculpați.

Adrian Pintea, la data faptei secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), pentru comiterea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată (două acte materiale), iar Romeo Șoldea, la data faptei director al ANF, pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată (două acte materiale).

Pintea este acuzat că l-a determinat pe Șoldea să facă demersuri pentru transferul unui cunoscut, în mod ilegal, pe o funcție publică generală de consilier superior.

„În data de 03 decembrie 2024, în calitate de secretar de stat în M.A.D.R., având în subordine directă Autoritatea Națională Fitosanitară (A.N.F.), cu intenție și profitând de ascendentul funcției sale, l-ar fi determinat pe directorul general al instituției, inculpatul Șoldea Romeo, să întreprindă, de îndată, demersurile necesare pentru efectuarea transferului unui cunoscut de-al său, prin încălcarea unor dispoziții legale primare. Astfel, persoana respectivă ar fi fost transferată de la Camera Deputaților – Departamentul Secretariatului Tehnic – Registratură și Arhivă la Autoritatea Națională Fitosanitară, pe o funcție publică generală de consilier superior în cadrul Biroului Relații Publice Internaționale – cu atribuții pe linie de secretariat, transfer urmat de mutarea definitivă a acestuia, cu tot cu funcție, la Oficiul Județean Fitosanitar (O.J.F.) Botoșani, în localitatea lui de domiciliu”, arată DNA, într-un comunicat.

De la Camera Deputaților la ANF, iar apoi la OJF Botoșani

Astfel, în primă fază, inculpatul Adrian Pintea i-ar fi solicitat inculpatului Șoldea Romeo să aprobe, într-un termen scurt, transferul persoanei respective, de la Camera Deputaților la A.N.F. – Biroul Relații Publice Internaționale, deși cunoștea că emiterea deciziei respective a fost dispusă cu încălcarea anumitor dispoziții din Codul Administrativ, „conform cărora autoritatea publică avea obligația să publice un anunț cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru verificarea îndeplinirii competențelor profesionale pentru funcția publică respectivă, transferul realizându-se în decurs de 7 (șapte) zile raportat la data formulării cererii (03 decembrie 2024)”, potrivit DNA.

În a doua etapă, ca urmare a instigării inițiale, inculpatul Romeo Șoldea ar fi dispus mutarea persoanei respective cu tot cu funcție la O.J.F. Botoșani, cu începere de la data de 16 decembrie 2024, printr-o decizie presupus nelegală, prin încălcarea legislației naționale și a regulamentelor U.E. în domeniu, respectiva persoană fiind încadrată pe o funcție cu atribuții de control în domeniul tehnic fitosanitar.

„În acest sens, s-ar fi operat unele modificări în fișa postului, noului angajat fiindu-i conferite atribuții de serviciu pe care nu putea să le exercite nici în fapt și nici în drept, în condițiile în care acesta nu avea studii superioare de specialitate în domeniul fitosanitar și nici cursuri de perfecționare / pregătire profesională frecventate sau absolvite în domeniul agricol / horticol / biologic / chimic”, potrivit sursei citate.

Pagubă de aproape 150.000 de lei

Procurorii DNA mai susține că, astfel, s-a creat o pagubă în bugetul M.A.D.R. în valoare de 148.542 lei.

„Ca urmare, ar fi fost cauzată o vătămare a intereselor legitime ale A.N.F., prin încadrarea, în condiții presupus nelegale, a unei persoane, prin transfer, pe un post pe care nu-l putea ocupa prin concurs (dată fiind suspendarea organizării concursurilor) și prin imposibilitatea îndeplinirii, de către angajat a activităților din fișa postului, precum și o pagubă în bugetul M.A.D.R. în valoare de 148.542 lei, reprezentând cuantumul salariilor brute încasate de angajat în perioada 09 decembrie 2024 – 08 octombrie 2025, în calitate de funcționar public cu atribuții de control”, potrivit DNA.

Cei doi directori resping acuzațiile penale

Celor doi inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale. Cu toate acestea, aceștia susțin că sunt nevinovați.

„Ancheta este încă în desfășurare. Subliniez faptul că sunt cercetat, nu trimis în judecată. Orice plângere penală conduce la o cercetare penală, iar plângerea o poate face oricine. Sunt, fără discuție, nevinovat. Și sunt sigur că, în momentul în care ancheta va fi finalizată, se va constata acest lucru”, a precizat Romeo Șoldea, directorul general al ANF, potrivit Agrointeligența.

O reacție similară a avut și directorului general al APIA, Adrian Pintea, conform aceleiași publicații: „Eu mă consider nevinovat, am încredere în justiție și îmi voi dovedi nevinovăția! Am o activitate de peste 20 de ani în administrație și mi-am creat un nume în lumea agricolă prin muncă. Nu am avut niciodată nici măcar o abatere disciplinară!”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE